Lewica w pełnej krasie. Zadymiarze z Antify zdemolowali kościół [WIDEO]

Lewicowe bojówki w Chile zdewastowały kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Santiago. Spalono sakralne figury, instrumenty muzyczne oraz ławki. Oto Antifa w pełnej krasie.

Do bulwersującego zdarzenia doszło podczas jednego z kolejnych antyrządowych protestów w Chile. Niepokoje społeczne wykorzystała Antifa, by kompletnie zdemolować kościół.

Antifiarze na ulicy zbudowali barykadę, wykorzystując do tego przedmioty sakralne z XIX-wiecznej świątyni. Następnie wszystko spalili.

– Tak działają współcześni (lewaccy) barbarzyńcy. Czy „poprawne politycznie” media będą miały odwagę to zdecydowanie potępić? – skomentował wydarzenie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Zagrożenie płynące ze strony Antify dostrzega prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Kilkanaście tygodni temu zapowiedział, że „brane jest pod uwagę uznanie ANTIFY, bezczelnej, radykalnej lewackiej organizacji, która napada i bije po głowach kijami do bejsbola (tylko nie tych którzy stawią opór) za organizację terrorystyczną (tak jak MS-13 i inne)”.

Nagranie oraz zdjęcia z zajść w Chile można zobaczyć poniżej.

Antifa zbezcześciła kościół w Chile.

Oni niczym nie różnią się od ISIS.

Antifa desecrated the church in Chile.

They are no different from ISIS. pic.twitter.com/Yyht3pgiIh

— Mag (@czarymarybum777) November 10, 2019