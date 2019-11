Naukowcy odkryli zabójczą substancję zabijającą e-palaczy. Miało ją w płucach 29 zmarłych pacjentów

Naukowcy amerykańskiej agencji zapobiegającej chorobom – CDC od kilku miesięcy szukają przyczyny, z powodu której w Stanach Zjednoczonych na zagadkową chorobę płuc zmarło 39 e-palaczy, a ponad 2 tys. ciężko choruje.

Jak informował komisarz Agencji Żywności i Leków – FDA, Judy McMeekin, śledztwo stało się jednym z najbardziej skomplikowanych w historii tej instytucji.

Przeważająca większość (76 proc.) zgłoszonych uszkodzeń płuc dotyczy używania produktów zawierających tetrahydrokannabinol (THC), substancję psychoaktywną, obecną w konopiach indyjskich. 13 proc. dotyczyło osób palących e-papierosy z nikotyną. 58 proc. pacjentów przyznawało się do używania obydwu typów e-papierosów.

Amerykańska agencja CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) najprawdopodobniej odkryła przyczynę choroby płuc u e-palaczy, drastycznie zmniejszającą zdolność do wchłaniania tlenu.

Zabójczą substancją okazał się – według CDC – octan witaminy E, który znaleziono w płucach 29 chorych pacjentów z dziesięciu stanów USA. Środek ten stosowany jest w dermokosmetykach i uważa się go wręcz za związek pomocy w rozwiązywaniu problemów skórnych. Podgrzany i wdychany octan witaminy E wędruje jednaka do płuc, gdzie staje się niezwykle groźny, gdyż wywołuje zapalenie dróg oddechowych, w wyniku którego gwałtownie spada zdolność płuc do wchłaniania tlenu.

Skąd on się wziął w e-papierosach? Octan witaminy E stosowany jest jako dodatek do produkcji liquidów zawierających THC – substancję czynną konopi indyjskich. Rozcieńcza on olej konopny. Znajduje się najczęściej w liquidach z niepewnego źródła.

Według najnowszych danych Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie wszystkich zachorowań z powodu tajemniczej choroby płuc wiązanej z używaniem e-papierosów jest już ponad 2 tys., a zgonów – 39 (stan na 5 listopada). Najwięcej przypadków zgłaszanych jest w Kalifornii, Teksasie i Illinois. Przypadki śmiertelne odnotowano w 24 stanach USA, a ofiarami były osoby w wieku od 17-75 lat. Wśród głównych podejrzanych są e-papierosy zawierające kannabinoidy psychogenne (THC).

W Polsce ogółem jest najwięcej użytkowników e-papierosów w Europie. Pod względem wartości sprzedaży Polska ustępuje jedynie Wielkiej Brytanii i Włochom. Wskazują na to dane e-Smoking Institute, z których wynika, że w Polsce w 2016 r. było 1,7 mln użytkowników e-papierosów. Polacy wyprzedzali pod tym względem Brytyjczyków – 1,4 mln użytkowników, Francuzów – 1,2 mln i Niemców – 0,7 mln.

Źródło: PAP / interia.pl