To, co się dzieje w Szwecji, to już regularna wojna. Ponad 200 bomb w tym roku. Policja rozpoczęła „operację szron”

Szwedzka policja ogłosiła w poniedziałek rozpoczęcie akcji „operacja szron”, mającej zatrzymać walkę gangów w Malmoe. W weekend w tym mieście doszło do śmiałej egzekucji przy użyciu broni palnej. Wcześniej wybuchały bomby.

Dowodzący „operacją szron” szef policyjnej grupy szybkiego reagowania NOA Stefan Hector oświadczył, że celem akcji, która potrwa sześć miesięcy, jest „zmniejszenie liczby strzelanin i wybuchów dokonywanych w środowisku gangów oraz osłabienie tych grup”.

„Chcemy skoncentrować się na przejęciu broni palnej, materiałów wybuchowych oraz części służących do konstrukcji bomb. Będziemy współpracować ze służbami celnymi, a także wspierać działania mające umożliwić młodym ludziom opuszczenie środowisk przestępczych” – powiedział Hector na konferencji prasowej w Sztokholmie.

W sobotę w Malmoe w strzelaninie w popularnej pizzerii śmierć poniósł 15-letni Jafar, a inny nastolatek walczy o życie w szpitalu. Dwóch nieznanych sprawców uciekło z miejsca zdarzenia rowerami. Kilka minut wcześniej doszło do eksplozji samochodu. Policja wiąże ze sobą oba wydarzenia. Dotychczas nikt nie jest podejrzany.

W poprzedni weekend w kilku miejscach w Malmoe miały miejsce silne eksplozje w budynkach wielorodzinnych. Nie było ofiar, ale wybuchy spowodowały poważne straty materialne.

They announced a state of emergency like this back in 2017 after the Stockholm terror attack.

BREAKING: Sweden has announced a special state of emergency after the latest attacks in Malmö.

Jak zapowiedziała w poniedziałek tamtejsza policja, dzięki „operacji szron” służby mundurowe mają być bardziej widoczne na ulicach. Na konferencji prasowej obiecano działania na rzecz zwalczania handlu narkotykami w miejscach publicznych. Właśnie z tą działalnością – podkreśla policja – wiąże się walka o wpływy między gangami.

„Operacja szron” została rozpoczęta w oparciu o ustawę o „narodowych wydarzeniach specjalnych” i pozwala służbom w miejscu kryzysu zgromadzić jednostki z innych regionów. Wcześniej podobną akcję podjęto m.in. po ataku terrorystycznym w Sztokholmie w kwietniu 2017 roku.

W związku z falą przestępczości politycy szwedzkich ugrupowań opozycyjnych, konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej oraz nacjonalistycznej partii Szwedzcy Demokraci, poinformowali o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec socjaldemokratycznego ministra sprawiedliwości Morgana Johanssona.

Szwedzi mówią już wprost, że sytuacja w ich kraju przypomina sytuację państwa ogarniętego wojną. Od początku roku w Szwecji podłożono ponad 200 bomb, w tym 30 w samy Malmoe. Oczywiście niewiele się mówi o narodowości i kolorze skóry sprawców, ale powszechnie wiadomo, że to sprawka głównie niedawno przybyłych bandziorów, zwanych dla niepoznaki „imigrantami”.

Y-day was violent in my hometown Malmö #Sweden

Gunmen fired on two 15 y old drugdealers in a pizzeria

1 killed, the other is fighting for his life.

The map shows 23 of 29 the bombs that have exploded this year in (Malmö = 300 000 inhab.)

Warsaw = 2mln inhab. & 0 bombs in 2019 pic.twitter.com/gNtUbBop1K

— BasedPoland (@BasedPoland) November 10, 2019