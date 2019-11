Listopadowa zmiana aury. Do Polski wedrze się „afrykańskie ciepło” [PROGNOZA POGODY]

Najbliższy tydzień w pogodzie powita nas dość wysokimi temperaturami jak na ten miesiąc roku. Jeszcze we wtorek będzie dość chłodno, ale już od środy stopniowe ocieplenie, co sprawi że w weekend będziemy mogli odnotować 16 stopni Celsjusza na termometrach.

We wtorek może przelotnie popadać w całej Polsce. Opadów deszczu nie prognozuje się wyłącznie dla wschodniej ściany Polski. Temperatury od 6 st C w Jeleniej Górze, przez 8-10 st C w dominującej części kraju, do 11-12 st C na Górnym Śląsku i w Krakowie.

W środę utrzymywać będzie się podobna aura. W zdecydowanej większości kraju kilka stopni powyżej zera. Cieplej będzie w Małopolsce, na Górnym Śląsku oraz na Mazowszu, gdzie termometry pokażą około 12 st C. Najwyższe wskazania prognozowane są dla Podkarpacia, gdzie temperatura może dochodzić do 16 st C. Podobnie jak dzień wcześniej, dla większości obszaru Polski prognozowane są opady deszczu.

Deszczowo w przeważającej części kraju także w czwartek, kiedy jednak zacznie się stopniowo ocieplać. Wzrost temperatur wedrze się do Polski z południowego-wschodu. Na Podkarpaciu prognozowane jest 15 st C, podobnie w Centrum i w Małopolsce. Nieco chłodniej w zachodnich regionach Polski, w Wielkopolsce czy na Pomorzu Zachodnim zaledwie 7 st C.

W kolejnych dniach będzie jednak już o wiele cieplej. W piątek i sobotę w całej Polsce kilkanaście kresek powyżej zera. Najcieplej w centralnej oraz południowo-wschodniej części kraju. Do tego nie należy wówczas spodziewać się opadów deszczu, a zza chmur powinno nawet wyjrzeć słońce.