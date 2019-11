Już 220 rakiet wystrzelonych w kierunku Izraela! W wielu miastach rozległy się syreny alarmowe [WIDEO]

Ze Strefy Gazy wystrzelono w środę rano kolejne rakiety w kierunku Izraela – poinformowało izraelskie wojsko. W wielu miastach rozległy się syreny alarmowe, a ludzie udali się do schronów. Dodano, że w nalocie izraelskim zginął palestyński bojownik.

Izraelskie wojsko przekazało na Twitterze, że jego siły przeprowadziły atak na grupę przygotowującą wystrzelenie rakiet w stronę Izraela. W ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Wspierane przez Iran radykalne ugrupowanie Palestyński Islamski Dżihad zidentyfikowało zabitego jako swojego bojownika.

Dzień wcześniej izraelskie siły przeprowadziły precyzyjny atak lotniczy na dom jednego z czołowych dowódców Islamskiego Dżihadu w mieście Gaza. W ataku zginął islamista Baha Abu Al-Atta wraz z żoną.

Ponadto w ataku sił izraelskich w stolicy Syrii, Damaszku, na dom innego przedstawiciela Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych – podała agencja Reutera. Strona izraelska ogłosiła, że obydwie ofiary były bojownikami Dżihadu.

W odpowiedzi Islamski Dżihad wystrzelił w kierunku Izraela w ciągu 26 godzin ok. 220 rakiet. Część z nich przechwycił system antyrakietowy Żelazna Kopuła, jednak co najmniej 17 Izraelczyków zostało rannych.

Ministerstwo zdrowia w kontrolowanej przez Hamas Strefie Gazy poinformowało, że w izraelskich atakach wymierzonych w palestyńskie ugrupowanie Islamski Dżihad we wtorek zginęło 10 Palestyńczyków.

Agencja Associated Press zauważa, że wtorkowe izraelskie naloty wymierzone w wyższych rangą dowódców Islamskiego Dżihadu w Strefie Gazy i w Syrii nasilają konfrontację Izraela z Iranem w regionie i grożą wywołaniem kolejnej niszczycielskiej fali transgranicznej przemocy z palestyńskimi bojownikami. Reuters pisze o najpoważniejszej eskalacji przemocy od kilku miesięcy.

Źródło dyplomatyczne powiedziało agencji Reutera, że do Kairu zmierza przedstawiciel ONZ ds. Bliskiego Wschodu, by rozpocząć mediacje na rzecz deeskalacji agresji.

W Izraelu w wielu miastach co jakiś czas rozlegają się syreny alarmowe. Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół i uczelni w południowej i środkowej części kraju. Poinstruowało cywilów, aby pozostali w domu i nie szli do pracy, chyba że jest to niezbędne i dopóki nie zostaną otwarte publiczne schrony.

W sobotę 16 listopada w Jerozolimie powinien odbyć się mecz Izrael – Polska w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy. Na spotkanie wybiera się sporo polskich kibiców. Polski MSZ odradza podróże do Strefy Gazy, a w aglomeracjach miejskich Tel Awiwu i Hajfy oraz w Jerozolimie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

