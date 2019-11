Żenująca ustawka tv Kurskiego. „Pierwszy Polak lecący do USA bez wizy” to pracownik TVP i były działacz PiS. „Przypadkiem” powitał go Gortat [VIDEO]

Marcin Bakalarski został przedstawiony przez TVP jako pierwszy Polak, który do USA poleciał bez wizy. „Przypadkiem” spotkał Marcina Gortata. „Przypadkiem” też podróżnik jest związany z TVP. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski wydał dementi, jakoby materiał był ustawką, ale w zupełnie innej kwestii.

W „Wiadomościach” TVP w poniedziałek i wtorek wyemitowano materiał Macieja Sawickiego o bezwizowym locie Marcina Bakalarskiego do USA. Reporter chodził za Bakalarskim od złożenia wniosku w systemie ESTA i na odprawie na lotnisku Chopina, gdzie dowiedział się, że jest pierwszym Polakiem lecącym bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Dziennikarz TVP towarzyszył mu także podczas samego lotu aż do lądowania w USA. Polaka przywitał „przypadkiem” Marcin Gortat.

W materiale podkreślano, jak szybko i sprawnie realizowane są procedury w tym zakresie. Choć czas oczekiwania na przejście procedury ESTA wynosi 72 godziny, Bakalarski przeszedł ją w kilka godzin. Na słynnych „paskach TVP” przedstawiany był jako „pierwszy Polak lecący do Stanów Zjednoczonych bez wizy”.

Dziennikarze wszystkich opcji – za wyjątkiem prorządowych – ocenili, że materiał przesadnie wychwala tzw. loty bezwizowe.

„Kuriozum Wiadomości – reportaż o „pierwszym Polaku, który leci do USA bez wizy” zrobiony z takim zadęciem, jakby leciał na Marsa. Dziwnym trafem nie jest to zresztą całkiem przypadkowy Polak„- napisał Wojciech Szacki z „Polityki”.

Okazuje się bowiem, że „pierwszy Polak lecący do USA bez wizy” to były rzecznik PiS w Łowiczu oraz asystent polityków partii rządzącej. Z PiS został wyrzucony w 2014 roku po tym, jak zaangażował się w konkurencyjny dla PiS KWW Projekt Łowicz.

„TVP robi materiał o pierwszym Polaku lecacym do USA bez wizy. Nie informuje jednak, że ów Polak jest pracownikiem TVP. LA CABARET” – napisał Mariusz Kowalewski, który pracował w TVP Info od 2016 do połowy 2017 r. Była pracownik TVP3 Olsztyn Katarzyna Chojnowska zwróciła uwagę, że jeszcze w lipcu tam pracował.

Zauważono też, że wniosek rozpatrzono błyskawicznie. „Jeśli system bezwizowy dla Polski działa od 11.11, a w systemie ESTA trzeba się zarejestrować najpóźniej 72 godziny przed podróżą, to jak p. Bakalarski mógł polecieć do USA bez wizy?” – zapytał Piotr Jaźwiński z Konkret.tvn24.pl. „To drugie pytanie dla kolegi: dlaczego akurat p. Bakalarski? Pracował kiedyś w izbie pamięci płk. Kuklińskiego. Kto jest (był?) jej dyrektorem a teraz jest (był?) wiceszefem TVP Polonia? „- dodał Jaźwiński.

„6.11 PAD (prezydent Andrzej Duda – przyp.) ogłasza, że od 11 latamy do USA bez wiz, od razu wchodzisz do ESTA, który działa od 11.11, ale znajdujesz dziurę w systemie. Składasz wniosek, czekasz do soboty. Zatwierdzony. Wyciągasz zbędne 3 tysie, kupujesz bilet na 17 w poniedziałek. Twoją historię opowiada TVP” – opisała Dominika Długosz.

„W normalnym trybie nie można było tego zrobić. Zwykła ustawka. Wzięła w tym udział niestety też ambasada USA. Wykonanie jednak to straszna amatorka. Mogli choćby nie udawać, nie musieli przecież. Wyszłoby dużo lepiej”– stwierdził dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski.

Do zarzutów odniósł się dyrektor TAI Jarosław Olechowski. Trafił jednak kulą w płot. „Dementuję fejkniusa jakoby lot pierwszego Polaka bez wizy do USA pokazany przez @WiadomosciTVP był „ustawką”. Red. Bakalarski przeszedł standardową procedurę ESTA jak każdy podróżny. Materiał miał charakter poradnikowy, pokazujący co należy zrobić żeby polecieć do USA bez wizy” – przekonywał. Przyznał przy tym, że były polityk jest obecnie pracownikiem medialnym.

„Redaktor”? Czyli pierwszy Polak bez wizy jest pracownikiem TVP?” – spytała Wiktoria Beczek z gazeta.pl.

Niedługo zapewne pojawi się więcej chętnych na loty do USA. Zapowiedź takiej podróży złożył już marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ten wybierze się jednak w trybie „Kuchciński Travel”, czyli na koszt podatnika.

Dziś prezydent A. Duda ma kolejny powód do osobistej satysfakcji. Doprowadził do tego, co obiecywał między innymi jego poprzednik, co obiecywało wiele innych osób, ale aż 30 lat przyszło nam czekać na ten moment. Od dziś do Stanów Zjednoczonych możemy podróżować bez wiz. pic.twitter.com/DLNPaQqMzc — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) November 11, 2019

#Wiadomości | Pierwszy Polak bez wizy już w USA

[2/2] pic.twitter.com/SKEeerdL1Z — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) November 12, 2019

I jeśli nic się nie zmieniło od lipca, to nadal pracownik TVP 😂😂😂 — Katarzyna Chojnowska (@KChojnowska) November 11, 2019

Dementuję fejkniusa jakoby lot pierwszego Polaka bez wizy do USA pokazany przez @WiadomosciTVP był „ustawką”. Red. Bakalarski przeszedł standardową procedurę ESTA jak każdy podróżny. Materiał miał charakter poradnikowy, pokazujący co należy zrobić żeby polecieć do USA bez wizy — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) November 13, 2019

Źródła: twitter.com/wirtualnemedia.pl/nczas.com