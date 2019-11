Marszałek Grodzki wystąpi dziś z orędziem do narodu. Czy wyjaśni dlaczego wziął 500 dolarów za operację?

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) zapowiedział, że w czwartek wystąpi ze swoim przesłaniem do narodu. Dodał, że jest umówiony z telewizją publiczną na nagranie wystąpienia. Czy odniesie się w nim do zarzutów o wzięcie 500 dolarów za operację?

W porannej audycji na antenie „RMF FM” Grodzki zapewnił, że dziś czyli 14 listopada wygłosi orędzie do narodu. Wedle obowiązującego prawa, może to zrobić w Telewizji Publicznej.

Gdzie dokładnie wystąpi, na razie nie wiadomo. Jak zaznaczył, ustalają to służby prasowe. Być może będzie to w telewizyjnej Jedynce, a możliwe, że „jedynie” w TVP Info. – To nie zależy ode mnie, nie potrafię tego wymusić – powiedział.

Grodzki zapewnił, że swoje wystąpienie napisał sam. Mogłoby z tego wynikać, że ma już je gotowe. Czy naniesie w nim zmiany? Wypadałoby się bowiem odnieść do ciężkiego kalibru zarzutu, który przedstawiła prof. dr hab. Agnieszka Popiela, wykładowca w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Popiela ujawniła bowiem, że w 1998 roku musiała zapłacić lekarzowi Grodzkiemu 500 dolarów za operację mamy. Pokwitowania nigdy nie otrzymała. O szczegółach sprawy piszemy w TYM miejscu.

Być może w orędziu do narodu marszałek zechce wyjaśnić również, dlaczego czym prędzej pragnie polecieć do Stanów Zjednoczonych, de facto rozpoczynając pełnienie poważnego z założenia urzędu od wycieczki za ocean.