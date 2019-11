Zadzwoniła do niej fałszywa córka. 64-letnia kobieta straciła ponad sto tysięcy złotych [VIDEO]

Policjanci prowadzą sprawę oszustwa, do jakiego doszło 12 listopada 2019 roku na terenie Drezdenka.

Ofiarą przestępstwa jest kobieta, która uwierzyła w fałszywą historię i przekazała ponad 110 tys. złotych.

Sytuacja miała miejsce w gminie Drezdenko. Do kilku mieszkańców zadzwoniła osoba podająca się za córkę, prosząc o pomoc w związku z wypadkiem. W kilku przypadkach osoby zorientowały się, że mają do czynienia z oszustem, dlatego przerwały rozmowę i powiadomiły policję.

Niestety w fałszywą historię o córce, która spowodowała wypadek, uwierzyła 64-letnia mieszkanka Drezdenka. Kobieta przekazała pieniądze w kwocie ponad 110 tys. złotych oszustowi podającemu się za policjanta. Pieniądze miały posłużyć do tego, aby córka 64-latki nie trafiła do zakładu karnego. Cała historia była fikcją, przez co kobieta straciła oszczędności.

Policja przypominamy i ostrzega:

Należy uważać w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, lub osobami, które zapraszamy do mieszkania.

Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu starajmy się jak najszybciej powiadomić Policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania.

W sytuacji, kiedy jesteśmy proszeni o duże sumy pieniędzy w związku z kłopotami członków naszej rodziny, to upewnijmy się, że nie mamy do czynienia z oszustami. Skontaktujmy się z pozostałymi członkami naszej rodziny i opiszmy całą sytuację, dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie mamy do czynienia z oszustami .

Jeżeli nie mamy pewności co do autentyczności słów osób podających się za policjanta, pracownika wodociągów, czy hydraulika, żądajmy okazania dokumentów potwierdzających ich słowa. Dobrym sposobem jest również potwierdzenie w firmie, czy instytucji, które rzekomo reprezentują. Wystarczy zadzwonić i się upewnić.

Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych. Uczulmy je, aby były szczególnie ostrożne, a w przypadku najmniejszych wątpliwości informowały bliskich i Policję.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.