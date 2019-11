Black Friday – odliczanie trwa! Jeszcze tylko 7 dni! Tysiące produktów w niezwykle atrakcyjnych cenach

Polacy coraz bardziej przekonują się do Czarnego Piątku. Chociaż ten dzień kojarzony nieodłącznie z wielkimi wyprzedażami przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych, to zdążył już zadomowić się na dobre. Wśród ofert wielu sklepów warto zwrócić uwagę na ceny odzieży.

Czarny Piątek wypada zawsze na kolejny dzień po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, które jest obchodzone w czwarty czwartek listopada. W tym roku będzie to więc 29 dzień tego miesiąca.

Właściciele sklepów doskonale wiedzą, że Czarny Piątek cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego też przedłużają wyprzedaże do końca weekendu.

W akcji co roku biorą udział sklepy oferujące różny asortyment. Największym zainteresowaniem cieszy się zwykle elektronika, aczkolwiek wielu kupujących poluje na meble, książki czy też sprzęt AGD. Dla niektórych jest to znakomita okazja do zrobienia prezentów świątecznych dla najbliższych.

Czarny Piątek to także możliwość zakupu markowych ubrań w niskich cenach. Swoje oferty przygotowały m.in. takie sklepy jak Recman, Lancerto, Kubenz czy też Wólczanka.

Dla tych, którzy z jakichś względów przegapiliby Black Friday pozostaje jeszcze Cyber Monday. To poniedziałek po ostatnim weekendzie listopada, w którym atrakcyjnymi cenami kuszą sklepy internetowe.