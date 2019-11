Niemcy przegłosowały obowiązek szczepień! Za odmowę dziecko wyleci ze szkoły, a rodzice zapłacą ponad 10 tys. złotych kary

Niemiecki parlament przegłosował projekt obowiązkowych szczepień autorstwa chadeków i socjaldemokratów. Od przyszłego roku zaczynają działać surowe kary – dla dzieci i ich rodziców.

Od 2020 roku każde dziecko w Niemczech będzie obowiązkowo szczepione przeciw odrze. To triumf ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU), który od lat domagał się wprowadzenia przymusu szczepień.

– Moje rozumienie wolności nie kończy się na moim poziomie jako jednostki. To także pytaniem o to, czy narażam innych na niepotrzebne ryzyko. (…) Wolność oznacza również, że nie będę niepotrzebnie narażony na ryzyko i właśnie dlatego, z punktu widzenia ochrony wolności, to prawo jest dobrym prawem, ponieważ chroni wolność i zdrowie – przekonywał minister Spahn.

Liczba zachorowań na odrę w Niemczech zaczęła w ostatnich latach wzrastać. Nikt jednak nie łączy tego faktu z napływem nowej ludności.

Od marca 2020 roku dziecko, które nie zostanie zaszczepione może zostać wydalone z żłobka, przedszkola czy szkoły. Natomiast rodziców czeka kara w wysokości 2500 euro (ponad 10 tys. złotych).

Jednak nowe przepisy będą dotyczyć nie tylko dzieci. Objętymi nimi zostanie m.in. personel przedszkoli, szpitali, domów dla osób ubiegających się o azyl i obozów wakacyjnych. Ich pracownicy będą musieli zostać zaszczepieni i przedstawić władzom na to dowód.

Tak rygorystycznym przepisom przedstawiali się nawet Zieloni. Lewica chciała ograniczyć się do kampanii edukacyjnych i prospołecznych, ale nie wprowadzać przymusowych szczepień.

Źródło: Rzeczpospolita