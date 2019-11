Szokujący „przypadek”! Jacht Jana Kulczyka od tygodni cumuje na Florydzie. Miliarder miał tam willę…

Do naszej redakcji wysłano już jakiś czas temu mail z wiadomością oraz kilkoma zdjęciami. Czytelnik przekonywał, że rzekomo spotkał ś.p. Jana Kulczyka, który ukrywał się w egipskim kurorcie. – Widziało go ze 100 osób, w tym z 10 Polaków – pisał. Patrząc na obecną lokalizację jachtu, widzimy kolejną zastanawiającą rzecz.

Ś.p. dr Jan Kulczyk zmarł nagle w 2015 roku. Od tego czasu nie milkną spekulacje, czy słynny polski miliarder gdzieś po cichu żyje i ukrywa się przed ABW oraz mediami żądnymi sensacji.

Do naszej redakcji nadesłano list ze zdjęciem mężczyzny spożywającego posiłek w egipskim kurorcie. Z profilu wygląda rzeczywiście podobnie do zmarłego miliardera. Jednak z rozmowy z nim wyszło, że to nie ś.p. Kulczyk, lecz obywatel Niemiec.

Postanowiliśmy przyjrzeć się trochę kursowi, jaki obrał jacht. Jak podaje serwis vesselfinder.com, pływający pod maltańską banderą jacht Phoenix 2 w zeszłym miesiącu cumował w porcie w Gibraltarze. Potem wyruszył w rejs do Port Everglades na Florydzie. Cumuje tam od 25 października, czyli prawie trzy tygodnie.

I tutaj wiele osób może się zszokować.

O ile każdy wie, że Ś.p. dr Jan Kulczyk posiadał wiele willi w różnych miejscach świata, o tyle nie każdy wie o jego posiadłości za oceanem. Polski miliarder posiadał wspaniałą willę właśnie na Florydzie!

Jak dwa lata temu przypomniał „Super Express”, Kulczyk „posiadał nieruchomość w najbardziej luksusowym miejscu na Florydzie – na Fisher Island, wyspie bogaczy”.

Według Google Maps, z Port Everglades do Fisher Island jest niespełna 31 mil, czyli niecałe 50 km. Czy obecny kapitan zamierza wybrać się do posiadłości zmarłego polskiego miliardera?

Źródła: nczas.com/vesselfinder.com/google.com/se.pl