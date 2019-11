Ostre zamieszki w Iranie. „Nasz wróg jest tutaj a nie w USA” [VIDEO]

W Iranie trwają zamieszki spowodowane podwyżką cen benzyny, którą wprowadził rząd. Jak podaje Reuters, w mieście Sirdżan na południu kraju zginęła jedna osoba, z kolei w Teheranie płonie jeden z budynków administracji.

Reuters powołuje się na irańską agencję ISNA, która poinformowała o śmierci jednej osoby. Doszło do niej wskutek protestów, które wybuchły po tym jak rząd prezydenta Hassana Rouhaniego ogłosił reglamentację i podwyżki cen paliwa o ponad 50 procent.

– Sprawdzamy, czy zabita osoba jest ofiarą sił bezpieczeństwa, które próbowały przywrócić porządek w mieście – powiedział lokalny urzędnik Mohammad Mahmoudabadi cytowany przez ISNA.

I'm receiving more footage from #IranProtests by the minute.

People in Shahriyar (Tehran Province) have set fire to the statue of Khomeini, founder of Islamic Republic.

Women are leading the protests.

Anti-regime protests have entered their second day in Iran pic.twitter.com/ZU28MiLImT

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 16, 2019