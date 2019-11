Żałosna wpadka albańskiego gangu. Dziki wciągnęły im kokainę wartą 80 tysięcy złotych

Z tej informacji nie będą śmiać się jedynie członkowie gangu złożonego z Włocha oraz trzech Albańczyków, którzy stracili „cenny towar” przez… dziki.

W Toskanii doszło do niecodziennego zdarzenia. Dziki żyjące w dolinie Valdichiana wciągnęły ukryte przez dilerów narkotyki o wartości ok. 80 tys. złotych. Kokaina znajdowała się w zakopanych w ziemi słoikach. Trudne do wywęszenia, ale nie dla zwierzęcia…

Dzięki dzikom, które z apetytem wciągnęły narkotyk, na trop gangu wpadła policja. Dlaczego? Bo mężczyźni rozprawiali o swojej stracie przez telefon. Chyba nie do końca wierzyli w to, co ich spotkało. Teraz dziki będą ich najmniejszym zmartwieniem…

Źródło: Sky News