NIEZIEMSKIE promocje w Biedronce. Tego nie możecie przegapić

Połowa listopada to idealny moment na zrobienie zakupów w Biedronce. Sieć przygotowuje bardzo atrakcyjne promocje. Niskie ceny obejmują m.in. owoce, masło czy mięso.

Jak wyglądają rabaty przygotowane przez Jeronimo Martins? od wtorku do soboty mandarynki będą dostępne o 43 proc. taniej. Kilogram tych owoców kosztuje 4,49 zł. Duża promocja też na masło. Nie dotyczy ona jednak wszystkich klientów, a tylko posiadaczy karty Moja Biedronka. Wtedy przy zakupie trzech kostek masła Mleczna Dolina, za jedną kostkę klienci zapłacą 3,33 zł.

Stali bywalcy Biedronki będą mogli też kupić po promocyjnej cenie świeże udo lub podudzie z kurczaka pakowane próżniowo marki Kania Mięs. Cena? Z kartą to zaledwie 4,49 zł. za kilogram. Do końca tygodnia duża promocja także na soki firmy Riviva. Przy zakupie drugiego takiego samego kartonu jego cena wyniesie zaledwie połowę. Jest też coś dla koneserów słodyczy. Do soboty, za 3 czekolady marki Magnetic, zapłacimy w sumie 7,47 zł.

„Biedronka przygotowała także promocje na wysokiej jakości mięsa. Filet z kaczki z sosem jabłkowym kosztuje 16,90 zł za opakowanie, a łopatka wieprzowa z kurkami 11,99 zł za opakowanie” – czytamy na SE.pl.

Taniej sprzedawane jest też mięso z codziennych dostaw. Świeża noga kaczki kosztuje 21,90 zł, pierś kaczki 24,90 zł, a mięso na gulasz z szynki wieprzowej kosztuje 6.99 zł za pół kg.