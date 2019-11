Czy minister finansów zrzeknie się brytyjskiego obywatelstwa? Tadeusz Kościński to kontrowersyjna postać

Tadeusz Kościński został mianowany nowym ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Polityk jawi się jako coraz bardziej kontrowersyjna postać: niedawno okazało się, że nie ukończył uczelni wyższej, a teraz na jaw wychodzi, że jako minister w polskim rządzie ma obywatelstwo brytyjskie.

– Rodzice pana ministra razem z armią Andersa z Syberii trafili do Wielkiej Brytanii, więc rzeczywiście jest potomkiem tych Polaków, którzy byli zesłani w czasie II wojny światowej. Urodził się w Wielkiej Brytanii. Czy się zrzeknie obywatelstwa, to nie wiem – powiedział w Radiu Zet szef KPRM Michał Dworczyk.

Tadeusz Kościński jest wieloletnim znajomym premiera Mateusza Morawieckiego. Poznali się w czasach kiedy obecny premier był najpierw dyrektorem, a później prezesem w banku BZ WBK.

To właśnie Morawiecki wciągnął przyszłego szefa MF do polityki. Kościński był wiceministrem rozwoju (2015-2018), później wiceministrem przedsiębiorczości i technologii (2018-2019), a od lipca tego roku do rozwiązania rządu wiceministrem finansów. Teraz PiS mianowało go na nowego szefa MF.

Niedawno informowaliśmy o tym, że pomimo tego, iż Kościński chwali się wykształceniem wyższym to tak naprawdę uczelnia, którą skończył jest brytyjskim odpowiednikiem polskiego liceum.

Źródło: Radio Zet/Nczas.com