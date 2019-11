Oto wszyscy kandydaci Konfederacji w prawyborach prezydenckich. Kim są?

Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Jacek Wilk, Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Paweł Skutecki, Krzysztof Tołwiński i Magdalena Ziętek-Wielomska – to 9 kandydatów Konfederacji w prawyborach prezydenckich. Kto kim jest i jaką ma historię polityczną?

Janusz Korwin-Mikke to nestor polskiej prawicy wolnościowej. Był prezesem Unii Polityki Realnej, Kongresu Nowej Prawicy i od 2015 roku partii KORWiN. Jest także założycielem „Najwyższego Czasu!”. Był także posłem I kadencji Sejmu w latach 1991-1993.

Grzegorz Braun to nieformalny lider polityczny monarchistów oraz rzymski katolik reprezentujący środowisko Tradycji. W kwestiach gospodarczych to wolnorynkowiec i jasno deklarujący się po stronie życia polityk.

Krzysztof Bosak to wiceprezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji. W 2005 roku dostał się do Sejmu z list LPR. Zajmował się akrobatyką sportową, windsurfingiem, był instruktorem żeglarskim, działał również w harcerstwie w ZHP.

Jacek Wilk to prawnik i ekonomista. Był kandydatem KNP na prezydenta w 2015 roku. Objął też funkcję wiceprezesa po tym, gdy Janusz Korwin-Mikke odszedł z partii. W 2015 roku został posłem z list Kukiz’15.

Konrad Berkowicz to wiceprezes partii KORWiN oraz informatyk… i filozof. Wcześniej był członkiem UPR. W kampanii wyborczej przed wyborami w 2015 roku był rzecznikiem Janusza Korwin-Mikkego. Został w tamtym roku członkiem zarządu partii KORWiN. W ostatnich wyborach został posłem.

Artur Dziambor to również wiceprezes partii KORWiN. Ponadto jest nauczycielem i przedsiębiorcą. W ostatnich wyborach został posłem. Wcześniej współtworzył struktury Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego. Zdążył zaliczyć PO, UPR i PiS. Od 2011 roku działał w KNP, którego został wiceprezesem. Od zeszłego roku należy do partii KORWiN.

Kolejny kandydat w prawyborach na prezydenta to Paweł Skutecki, były dziennikarz i poseł minionej kadencji, którym został dzięki liście Kukiz’15. W latach 2008-2012 działał w UPR, był wówczas rzecznikiem prasowym partii. Jest też zwolennikiem wolności szczepień.

Krzysztof Tołwiński to rolnik, były poseł i były wiceminister skarbu państwa. Posiadał wielkoobszarowe gospodarstwo rolno-hodowlane. Był także prezesem Podlaskiej Izby Rolniczej. W 2004 roku został wiceprezesem zarządu wojewódzkiego Związku Szlachty Polskiej. Do Sejmu startował z list PiS i Kukiz’15, należał też do PSL „Piast”.

Ostatni z kandydatów to kobieta, Magdalena Ziętek-Wielomska. Jest żoną historyka, Adama Wielomskiego. Jest filozofem i prawnikiem. Jest też autorką kilku książek o tematyce politycznej.

O tym jak glosować w konfederackich prawyborach przeczytasz tutaj: Prawybory prezydenckie Konfederacji. Jak i kiedy głosować? Poznaj szczegóły! [INFOGRAFIKA]

Źródło: nczas.com