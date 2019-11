Chcą nas spalić promieniowaniem 5G? Ministerstwo zdrowia podnosi normy, niektóre nawet 100-krotnie!

– Bez zmiany obecnych regulacji już w najbliższych latach rozwój sieci komórkowych w wielu obszarach musiałby się po prostu zatrzymać – mówi „Wirtualnym Mediom”analityk rynku komunikacji elektronicznej Tomasz Kulisiewicz. To komentarz odnośnie szokującej podwyżki przez ministerstwo zdrowia norm promieniowania dla sieci 5G. Niektóry wzrosły nawet stokrotnie.

Projekt nowego rozporządzenia regulującego normy promieniowania elektromagnetycznego (PEM) przygotowało ministerstwo zdrowia we współpracy z ministerstwem cyfryzacji. Wcześniej operatorzy komórkowi twierdzili, że obecne regulacje PEM są w Polsce przestarzałe i zbyt restrykcyjne.

– Według wyliczeń Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, średnie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w Rzeczypospolitej Polskiej wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie, z 3,5 GB/SIM do 85 GB/SIM. To olbrzymi skok wymagający konkretnych zmian, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego obowiązujących na mocy wygasającego rozporządzenia – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Resort uważa te regulacje nie tylko za archaiczne, ale też nieadekwatne. Ponadto realnie uniemożliwiają rozbudowę nowoczesnej infrastruktury dla Internetu mobilnego, co hamuje rozwój całej gospodarki opierającej się coraz mocniej na przesyłaniu danych.

– W projekcie przedstawiono propozycje nowych norm PEM dla dostępnych w Polsce częstotliwości. M.in. w przedziale częstotliwości od 2 do 300 GHz gęstość mocy sieci ustalono na 10 W/ m kw. To stukrotne złagodzenie normy obowiązującej obecnie w zakresie od 300 Mhz do 3 GHz, w którym dopuszczalna gęstość mocy została ustalona na maksymalnie 0,1 W/m kw – zaznacza portal wirtualnemedia.pl.

Z kolei gęstość mocy dla innych pasm będzie wyliczana osobno dla każdej częstotliwości.

Autorzy projektu przekonują, że wprowadzenie luźniejszych norm nie będzie miało groźnych konsekwencji dla ludzkiego zdrowia.

