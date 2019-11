Sławomir Nowak wrócił z Ukrainy i krytykuje PO. „Andrzej Duda jest lepszym kandydatem niż…”

Sławomir Nowak rozmawiał z Justyną Pochanke o funkcjonowaniu i przyszłości Platformy Obywatelskiej w „Faktach po faktach” TVN24. Polityk stwierdził też, że Andrzej Duda jest lepszym kandydatem niż prezydentem.

– Na pewno Platforma musi przemyśleć swoje funkcjonowanie, dlatego że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji od wielu, wielu lat. Powstaje bardzo silna konkurencja na lewicy, niezależnie od tego, jakie są tam pęknięcia wewnętrzne i jak ten tercet jest egzotyczny w postaci lewicy, to jest to konkurencja, na którą nie można nie zwracać uwagi – stwierdził Nowak.

Sławomir Nowak stwierdził podczas rozmowy, że prawybory w PO-KO to „to pomysł, żeby zająć opinię publiczną”. Mimo to polityk uważa, że brak kontrkandydata dla Małgorzaty Kidawy-Błeńskiej to zły pomysł.

– Uważam że ten pomysł, jeżeli nie będzie drugiego kandydata, jest pomysłem niezręcznym. Delikatnie to nazywając. Ale zarząd partii będzie musiał z tego jakoś wybrnąć. Rozumiem dlaczego zaproponowano tego rodzaju formułę, bo jak pani sięgnie kilka tygodni wstecz pamięcią, to tych deklaracji o potencjalnych kandydatach było paru… Na pewno politycznie ten manewr jest zręczny – powiedział.

Polityk wypowiedział się też na temat konkurencji. Według Nowaka PAD jest lepszym kandydatem na prezydenta niż prezydentem.

– Na pewno nie można nie doceniać tego, co robi Andrzej Duda. Natomiast myślę, że on jest dużo lepszym kandydatem niż prezydentem. On się lepiej sprawdza w kampaniach, pewnie jest pracowity. Tym gorzej dla konkurencji, natomiast prezydentem jest fatalnym. Tak czy inaczej Platforma czy opozycja musi wystawić swoich kandydatów.

Źródło: „Faktach po faktach” TVN24