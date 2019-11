Agnieszka Holland atakuje Stanisława Michalkiewicza: „Ta kanalia od lat sieje nienawiść”

Agnieszka Holland zabrała głos w sprawie Stanisława Michalkiewicza, po tym jak znany publicysta ujawnił dane kobiety, która otrzymała milionowe odszkodowanie będąc ofiarą księdza-pedofila. Popularna wśród środowisk liberalnych reżyser powiedziała wprost: „Ta kanalia od lat sieje nienawiść”.

Michalkiewicz wywołał niemałe poruszenie w środowiskach liberalnych. Ostatnio na swojej stronie internetowej opisał co spotkało go podczas wizyty w dwóch bankach.

Publicysta nie mógł podjąć pieniędzy z powodu zajęcia komorniczego. Okazało się, że przegrał sprawę w sądzie, o której nie miał pojęcia. Przy okazji podał dane kobiety będącej ofiarą księdza-pedofila, która go pozwała. Co ważne, były one znane już od dawna, gdyż ujawnił je „Fakt”.

– Nie miałem pojęcia, o co chodzi, więc skontaktowałem się z komornikiem, który powiedział, że to jest egzekucja w następstwie prawomocnego wyroku zaocznego, wydanego przez niezawisły Sąd Okręgowy w Poznaniu na rzecz pani Żanety Kąkolewskiej. Nie miałem pojęcia, kto zacz, ale komornik wyjaśnił, że chodzi o osobę molestowaną ongiś przez księdza. W publikacjach nazywana była „Kasią” – z wyjątkiem gazety „Fakt”, która w roku 2009 podała jej prawdziwe personalia – napisał publicysta.

– Dostać milion złotych za molestowanie, że tam kiedyś, ktoś tam wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał. Wiele pań za znacznie mniejsze pieniądze spódniczki podciąga, a tutaj milion złotych i dożywotnia renta – stwierdził jakiś czas temu Michalkiewicz opisując przypadek kobiety.

Kobieta pozwała wówczas publicystę za naruszenie dóbr osobistych i wygrała przed sądem 150 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Michalkiewicz musi ją również przeprosić na piśmie. Jako że nie wykonał wyroku, do swoich czynności przystąpił komornik, który dokonał zajęcia.

Michalkiewicz został zaatakowany przez wiele osób publicznych, w tym również księży i publicystów. W mediach społecznościowych powstał ruch #muremzakasią, do którego przyłączyła się znana reżyser Agnieszka Holland.

– Kieruje mną oburzenie i empatia. Przyłączyłam się do tej akcji, by przekazać wsparcie pani Katarzynie. Jej cierpienie jest trudne do wyobrażenia. Zetknęłam się z kilkoma ofiarami pedofilii. Wiem, że krzywdy wyrządzone dzieciom są praktycznie nienaprawialne, ale przypadek pani Katarzyny jest szczególnie drastyczny. Ta kanalia, która nazywa się Stanisław Michalkiewicz, od lat sieje nienawiść. Teraz nie oszczędził nawet ofiary księdza pedofila, która tyle już wycierpiała. Jeszcze jej tego cierpienia dokłada – powiedziała Holland w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

