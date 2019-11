„Nigdy nie zagłosuję za podwyższeniem podatków”. Posłowie wiarołomni. Ludzie Jakiego już złamali obietnicę

Ludzie związani z Patrykiem Jakim przed wyborami podpisali „Deklarację Młodego Pokolenia”.Zawierała ona m.in. zobowiązanie, że „nigdy nie zagłosują za podwyższeniem podatków”. Obietnicę złamali już podczas pierwszego posiedzenia Sejmu.

Sebastian Kaleta, Jacek Ozdoba, Jan Kanthak, Aleksandra Szczudło, Piotr Sak i Janusz Kowalski to ludzie związani z Patrykiem Jakim. Wspierał ich w kampanii wyborczej do parlamentu.

Podpisali oni „Deklarację Nowego Pokolenia”, której założenia popiera też Konfederacja. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

W jednym z punktów deklaracji politycy zobowiązywali się, że „nigdy nie zagłosują za podwyższeniem podatków”. Tymczasem już na pierwszym posiedzeniu Sejmu wszyscy wymienieni politycy opowiedzieli się za podwyższeniem akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe.

„Życie szybko zweryfikowało obietnicę. Już na pierwszym posiedzeniu Sejmu wszyscy wymienieni powyżej posłowie zagłosowali za 10-proc. podwyżką akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe” – zwraca uwagę dziennik.pl. Jest to bowiem podniesienie podatku i to już na samym początku kadencji.

Należy też zwrócić uwagę, że pierwotnie mowa była o podwyżce akcyzy na poziomie 3 proc. Tymczasem posłowie poparli pomysł podwyżki ponad trzykrotnie wyższej, bo aż o 10 proc.

We wspomnianej „Deklaracji Młodego Pokolenia” znajdują się m.in. punkty dotyczące obrona rodziny przed LGBT, sprzeciwu wobec ustawy 447 i roszczeń żydowskich oraz sprzeciwu wobec przyjmowania nielegalnych imigrantów. Jeśli w taki sposób ludzie Jakiego – przedstawiający się jako prawicowcy – będą dotrzymywać słowa, to nie potrzebna jest nam lewica, by zniszczyć kraj.

