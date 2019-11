Sylwia Spurek znów odleciała. Tym razem feminizuje historię! [VIDEO]

Sylwia Spurek, europoseł z Wiosny Biedronia, na swoim Twitterze zamieściła spot promujący akcję 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Tym razem nie obeszło się bez przymusowej feminizacji historii, którą słynna obrończyni krów zamieniła na „herstorię”.

Feministki uparcie walczą z poprawną polszczyzną, co rusz zadając jej nowe rany. Nie inaczej było w przypadku najnowszego wideo Spurek. W spocie z okazji zbliżającego się rozpoczęcia akcji antyprzemocowej, która w rzeczywistości promuje genderową Konwencję Stambulską, polityk wspominała pracę w zespole Izabeli Jarugi-Nowackiej. Spurek została wówczas urzędnikiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn – dowiadujemy się z filmiku.

– Niedługo 16 dni… W takich sytuacjach powinniśmy pamiętać o kobietach jak Izabela Jaruga-Nowacka. To jest część naszej historii, część naszej herstorii. Bez niej nie byłoby pewnych rozwiązań prawnych chroniących kobiety przed przemocą. To ona zapoczątkowała cały system, który teraz wygląda zupełnie inaczej niż w 2005 roku, kiedy przyjmowany był pierwszy projekt – mówiła Spurek.

Już za 2 dni rozpoczynamy 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet.

Z tej okazji warto wspomnieć Izabelę Jarugę-Nowacką – kobietę, która rozpoczęła prace nad pierwszą w Polsce ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.#16dni#ZatrzymajmyPrzemoc#ObalajMity#WspierajZmianę pic.twitter.com/NC4oHYSMaO — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) November 23, 2019

Logika feministek jest niezwykle pokrętna, dlatego nie można doszukiwać się w niej jakiejkolwiek spójności. Środowisko to uważa, że człon „his” w słowie „historia” oznacza – z angielskiego – „jego”. Dlatego też uparcie dąży do zmiany tej formy na żeńską – czyli „her”. Tak powstaje feministyczna „herstoria”. Uwadze wojujących z męskimi końcówkami „członkiń” tej grupy umyka jednak fakt, że słowo „historia” pochodzi od greckiego „istoria”, oznaczającego badanie, dochodzenie do wiedzy. Ale kto by się przejmował takimi szczegółami, podczas gdy na froncie feministycznym trwa wojna z tradycyjnym porządkiem naszej cywilizacji.

Źródło: Twitter/nczas.com