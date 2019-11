Pitera szczerze o PO: „Jej największym sukcesem była reaktywacja lewicy”

Julia Pitera była gościem radia TOK FM. W czasie rozmowy przyznała, że największym sukcesem Platformy Obywatelskiej było reaktywowanie lewicy, która ponownie zasiada w sejmowych ławach.

Według Pitery, PO powinna na nowo zdefiniować swoją tożsamość ideową.

– W każdej sprawie, która byłą ważna dla opinii publicznej i wyborców, dziś trudno odpowiedzieć na pytanie, jakie przesłanki ideowe kierują PO, bo największym sukcesem PO była reaktywacja lewicy w Polsce – powiedziała eurodeputowana.

Pitera dodała także, iż na stronie internetowej PO wciąż znajduje się deklaracja ideowa, jednakże wydaje się być ona już nieaktualna.

– Zresztą mam niejaki problem, bo z tego co wiem, ciągle ta deklaracja ideowa PO wisi na stronach internetowych i jest chyba troszkę zakurzona i dla niej ludzie wstępowali do PO. Chciałabym wiedzieć co ma się zmienić? – stwierdziła Pitera.

– Moim zdaniem jest taki moment pewnego ochłodzenia i mam nadzieję, że przyjdzie moment pozytywnego rozgrzania polityki, w którym ludzie będą czekać na wystąpienia i propozycje polityków PO. Jest taki okres słabszy i tyle… – dodała.

Pitera zwróciła również uwagę na ideologiczny profil swojego ugrupowania.

– PO zawsze była w centrum, dokładnie między lewicą a prawicą. Może nie jest potrzebna nowa wizja, tylko powrót do tego, jak było – między lewicą, a prawicą. Ludzie wcale nie chcą skrajności – powiedziała na antenie TOK FM.

Jednak reaktywacja lewicy to nie tylko zasługa PO. Także PiS ma w tej dziedzinie duże dokonania, bo promował lewicę w państwowych mediach przed wyborami, dzięki czemu ta zdobyła tak duże poparcie.