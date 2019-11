Arktyczna wichura nad Polską! Nadchodzi ochłodzenie. Spadnie śnieg [PROGNOZA POGODY]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi wiatrami w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Nadchodzi ochłodzenie.

IMGW ostrzega, że wzdłuż wybrzeża w województwie pomorskim i zachodniopomorskim przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo silnych wiatrów wynosi 80 procent.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na Pomorzu Wschodnim po południu opady deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy śnieg. W górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków zachodnich. Wiatr w porywach do 60 km/h, na północy kraju i w Karpatach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h. Na Pomorzu Wschodnim lokalnie możliwe zawieje śnieżne.

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz lokalnymi rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -2°C do 1°C; cieplej nad morzem od 1°C do 3°C, chłodniej w rejonach podgórskich około -3°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wiatr w porywach do 60 km/h, nad morzem i w górach do 70 km/h. W Karpatach zawieje śnieżne.

W sobotę w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, na wschodnim Pomorzu także deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C, na wybrzeżu około 4 C, w rejonach podgórskich około -1°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni.



