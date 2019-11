Belgijski pisarz: CI CHOLERNI POLACY przychodzą i zabierają naszych terrorystów. Polski kucharz kłem narwala odparł atak zamachowca [FOTO]

W piątkowym ataku na Moście Londyńskim zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Zabójcą jest 28-letni Usman Khan – skazany wcześniej za powiązania z islamskimi terrorystami. W ubezwładnieniu napastnika pomógł Polak, którym zaatakował zamachowca… kłem narwala.

Nie tylko Wielka Brytania żyje bohaterskim czynem naszego rodaka, który uzbrojony w kieł narwala, odpierała ataki zamachowca na moście w Londynie.

Belgijski pisarz Jörg Tittel, zafascynowany Polakiem, napisał na swoim Twitterze, że „ci cholernie Polacy przychodzą i zabierają (powalają) naszych terrorystów”.

Jest to przeróbka hasła, że Polacy zabierają miejsca pracy na Zachodzie. Trzeba przyznać, że trafna parafraza.

„To polski szef kuchni o nazwisku Łukasz (choć część prasy nazywa g ‚Luckaszem’), walczył na londyńskim moście z terrorystą, używając kła narwala zdjętego ze ściany w Fishmongers Hall” – napisał.

It was a Polish chef named Łukasz (although, in his honor, the British press misspells him as “Luckasz”) who fought the #LondonBridge terrorist w/ a narwhal tusk he grabbed from the wall of Fishmongers Hall. #LondonBridgeHero

Bloody Poles comin’ ‘ere taking down our terrorists. pic.twitter.com/CAqJ4JUJz5

— Jörg Tittel (@newjorg) November 30, 2019