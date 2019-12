Kurski na salonach, internauci w śmiechu szponach. Prezes TVP pcha się do sław [FOTO]

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski kreuje się na wielkiego mecenasa sportu. Lubi brylować na tak zwanych salonach i robić pamiątkowe fotografie ze sławami sportowych aren. Nie inaczej było podczas losowania grup piłkarskich mistrzostw Europy 2020. Parcie na szkło prezesa od razu wyśmiali internauci.

Losowanie odbyło się w sobotę w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Ceremonię uświetniło wiele znakomitych osobistości świata sportu. W kręgi te próbował się wplątać nie kto inny, jak Kurski.

To nie pierwszy raz, gdy aktualny prezes TVP udaje kogoś ważnego w sporcie. Wielokrotnie fotografował się z szefem PZPN Zbigniewem Bońkiem czy pokazywał na ważnych meczach reprezentacji Polski, zajmując eksponowane miejsce. O ile pojawianie się na podobnych wydarzeniach najważniejszych polityków – polskich lub światowych – to stały element telewizyjnych obrazków, o tyle ten sam zabieg w przypadku prezesa publicznej telewizji to wytyczanie zupełnie nowych standardów. Standardów żenady.

Inną z przypadłości Kurskiego jest notoryczne przytaczanie wyników oglądalności wydarzeń sportowych w TVP, które to potem odmieniane są przez wszystkie przypadki podczas programów publicystycznych czy też podsumowujących owe wydarzenia. I tak pompuje się ego prezesa.

Tym razem Kurski nie omieszkał udać się osobiście na ceremonię losowania fazy grupowej piłkarskich mistrzostw Europy. Aktywność nadprezesa oczywiście nie umknęła oficjalnemu profilowi TVP Sport na Twitterze. Opublikowano zdjęcie, na którym Kurski stoi w otoczeniu Luisa Figo, Andrija Szewczenki, Luisa Enrique i prezydenta UEFA, Aleksandra Ceferina.

Fotografię ochoczo komentowali internauci. „Przecież Figo, Enrique i Szewa się z Kurskiego śmieją. Widać to od razu” – komentuje jeden z internautów. „Wygląda jak zjazd 20 lat po maturze, kiedy podchodzi kolega, którego nigdy nie lubiliście” – dodaje ktoś inny. „Jak oni nawet nie wiedzą kto to jest. W****ł się w kadr bezczelnie” – pisze prosto z mostu kolejny internauta.

W tym momencie nie sposób nie wspomnieć słynnego zdjęcia byłego selekcjonera reprezentacji Jerzego Engela, który w swojej książce „Futbol na tak” chwalił się, jak stoi w otoczeniu Pelego i Franza Beckenbauera – absolutnych legend futbolu.

Oczywiście panowie nie mieli większego pojęcia kim ten jest człowiek. Podobnie, jak w Rumunii Figo, Szewczenko, Enrique i Ceferin nie mieli pojęcia, kim jest Kurski, co tu robi i o co mu właściwie chodzi.

Internauci podchwycili zdjęcie Kurskiego wśród piłkarskich sław, a szczególnie opis TVP Sport, jakoby prezes rzeczywiście coś „konsultował”. Przerabiają zdjęcia publikując je pod hashtagiem „KurskiKonsultuje”.

Prezes TVP @KurskiPL konsultuje z Donaldem Trumpem kolejne posunięcia po zabiciu al-Baghdadiego #KurskiKonsultuje pic.twitter.com/EssBqr9qBS — Michał Walczak (@xwalchuckx) December 1, 2019

Prezes TVP @KurskiPL konsultuje z księciem Karolem plan "wypadku samochodowego" księżnej Diany #KurskiKonsultuje pic.twitter.com/KlohJSWO5R — Michał Walczak (@xwalchuckx) December 1, 2019