To dzięki niemu Polak powstrzymał terrorystę. Zobacz, czym jest kieł narwala

Cała Wielka Brytania żyje bohaterskim zachowaniem Polaka, który pomógł obezwładnić terrorystę używając do tego kła narwala. Informacje o tym heroicznym czynie dotarły również do Polski. Ale czym właściwie jest kieł narwala, o którym wszyscy mówią?

Po tym jak terrorysta zabił dwie osoby na Moście Londyńskim, trzech mężczyzn postanowiło jak najszybciej go obezwładnić. Jednym z nich był pracujący na co dzień w restauracji Fishmongers’ Hall Łukasz. Polak zdjął ze ściany wiszący w lokalu kieł narwala i przystąpił do akcji.

Ale czym właściwie jest kieł narwala?

Otóż narwal to waleń żyjący w strefie arktycznej. Posiada on jeden kieł, który wyrasta z górnej, lewej szczęki. Służy on do rozbijania pokrywy lodowej w celu zaczerpnięcia przez zwierzę powietrza. Co więcej, kieł umożliwia także lepsze tropienie ryb, którymi żywią się narwale, albowiem przebiega przez niego wiele włókien nerwowych. To także oręż w okresie godowym.