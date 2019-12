„Je..ć pisiora”. Frasyniuk, politycy, aktywiści KOD, prawnicy w obronie niezawisłości sędziów [WIDEO]

Przed sądami w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz przed ministerstwem sprawiedliwości w niedzielę odbyły się protesty po cofnięciu delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków. Demonstracje, które miały odbywać się w obronie niezawisłości sędziów okazały się zwykłymi wiecami politycznymi

W protestach, zorganizowanych m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Szczecinie uczestniczyli politycy, sędziowie, prawnicy, artyści i grupy obywateli.

W Warszawie protestujący mieli transparenty z hasłami: „Cześć i chwała sędziom niezłomnym”, „Nasz Boże dobry wybaw Polskę od Ziobry”, „Niezależne sądy prawem każdego obywatela”; niosą też flagi unijne.

Jak powiedziała PAP Dorota Zabłudowska ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, która wzięła udział w proteście w Warszawie, bezpośrednim impulsem do zorganizowania manifestacji „było to, co stało się z sędzią Juszczyszynem”.

– Sędzia ten wykonując wyrok TSUE zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do KRS, za co spotkały go represje. Są to jedne z wielu represji, które spotkały już sędziów i stwierdziliśmy, że wyrok TSUE jest na tyle istotny, że wszyscy powinni go respektować, podobnie jak rozstrzygnięcia polskich sądów i dlatego tu dziś jesteśmy – podkreśliła.

Obecny podczas manifestacji w stolicy sędzia Paweł Juszczyszyn powiedział, że sędziom nie wolno się bać.

W manifestacji w Warszawie wzieli też udział prezes Iustitii Krystian Markiewicz oraz były szef PKW Wojciech Hermeliński.

W Olsztynie odbył się natomiast wiec poparcia dla sędziego Juszczyszyna i dla sędzi Doroty Lutostańskiej z sądu okręgowego w Olsztynie, która ma postępowanie dyscyplinarne za zdjęcie w koszulce z napisem „Konstytucja”.

Podczas demonstracji w obronie sędziów zorganizowanym na Rynku Głównym w Krakowie artysta Piwnicy pod Baranami Jacek Wójcicki zaśpiewał piosenkę „Miejcie nadzieję” z tekstem Adama Asnyka i muzyką Zbigniewa Preisnera. Prof. Fryderyk Zoll, zastępca przewodniczącego Małopolskiego KOD wyliczył nazwiska sędziów, którym zgromadzeni przekazali wyrazy poparcia.

– Jesteśmy solidarni z wszystkimi polskimi sędziami i prokuratorami, którzy pozostali wierni praworządności jako ostoi Rzeczypospolitej. Jesteśmy solidarni z tymi wszystkimi, którzy pełnią swoje funkcje zgodnie z wartościami Konstytucji, sumieniem i prawem. Polska wiele im zawdzięcza” – podkreślił.

We Wrocławiu manifestujący mieli transparenty z hasłami „Wolne Sądy, Wolna Polska” czy „Wspieramy niezawisłych sędziów”. Skandowali: „Wolne sądy!”, „Chcemy wolności i niezawisłości”, „Wolność, równość, demokracja”. Głos zabrał m.in.

Swój występ miał też Władysław Frasyniuk, który skandował „Je..ć pisora „.