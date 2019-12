Monika Olejnik wystartuje na prezydenta Polski? Jażdżewski: Lepiej doświadczona politycznie od Szymona Hołowni

W programie „Kropka nad i” Leszek Jażdżewski z „Liberte!” skomentował decyzję Szymona Hołowni o starcie w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Według Jażdżewskiego na głowę państwa bardziej nadawałaby się gospodyni programu – Monika Olejnik (63 l.).

Media żyją startem Szymona Hołowni, prezentera z TVN-u, w wyborach prezydenckich. My również informowaliśmy o tej decyzji gwiazdora.

Temat ten jest poruszany w różnych programach publicystycznych. Kandydatura showmana była komentowana również w „Kropce nad i”, której gospodynią jest Monika Olejnik.

Gościem dziennikarki był żurnalista z „Liberte!” – Leszek Jażdżewski. Choć wydawać by się mogło, że ta strona mediów będzie piała z zachwytu nad pomysłem Hołowni, to Jażdżewski zdaje się nie być do niego przekonany.

– Mieliśmy przypadek Kukiza. Jakby na niego spojrzeć, to niczego takiego sobą nie reprezentował, ale wyraził pewien gniew społeczny. Starałem się słuchać Hołowni bez uprzedzeń i to było dość dziwne wydarzenie, bo pierwsze brawa jakie dostał były za powiedzenie, że jest za rozdziałem Kościoła od państwa – powiedział.

Mimo, że tego typu postulaty są zapewne bliskie dziennikarzowi, to stwierdził on, że nie jest to kandydat dla niego – czyli dla „wielkomiejskiego intelektualisty”. Jażdżewski uważa jednak, że Hołownia może zgarnąć głosy „prowincji” mówiącej „prostym językiem”.

– Może być, że on w naszej bańce wielkomiejskiej nie jest postrzegany jako faworyt, ale tam, na tzw. prowincji ludzie szukają kogoś, kto mówi ich językiem i ich emocjami.

Jak widać, to środowisko wciąż jest mocno zadufane w sobie i uparcie nie uczy się na błędach.

Monika Olejnik na prezydenta?

Według Jażdżewskiego lepszą kandydatką na głowę państwa byłaby prowadząca program Monika Olejnik.

– To ciekawy pomysł. W samym TVN-ie są dziennikarze lepiej doświadczeni politycznie niż Szymon Hołownia. Jeśli by pani redaktor wystartowała, to nikt by się nie zdziwił – powiedział.

Zdaje się jednak, że Hołownia, mimo swoich wielu wad, jest mniej kontrowersyjną postacią niż 63-letnia Monika Olejnik.

Źródło: TVN24