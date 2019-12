Boris Johnson OSTRO! „To ŻAŁOSNE GROŹBY. Możecie wrócić do popierania socjalistów”

Badania exit polls są dla konserwatystów lepsze niż przewidywały wszystkie przedwyborcze sondaże. Wynika z nich, że osiągnęli oni najlepszy wynik od czasu ostatniego zwycięstwa Margaret Thatcher w 1987 r.

– Przełamaliśmy impas – powiedział skromnie premier Boris Johnson, komentując w wystąpieniu wyniki wyborów.

Zwycięstwo konserwatystów oznacza, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE w ustalonym terminie, czyli 31 stycznia przyszłego roku jest przesądzone.

– Mamy potężny mandat do jego przeprowadzenia – stwierdził premier.

Konserwatyści uzyskali historyczny wynik. Od dawna żadne stronnictwo nie miało w Królestwie takiego mandatu do rządzenia.

– Przemawiamy teraz jako Partia Konserwatywna całego narodu. Zmieniając kraj, musimy się też zmienić – grzmiał Johnson z mównicy.

Rzeczywiście, większość Brytyjczyków świętuje dziś „prawdziwe zwycięstwo demokracji”.

„Demokracja wygrała podwójnie” – piszą użytkownicy, mając na myśli te wybory i referendum ws. Brexitu.

Democracy won – TWICE! Bye bye EU, you can go to live in Belgium & cry with all you’re other Labour Remoaners if you don’t like the result! 😊😊😊 #GeneralElection #Brexit #BBCelectiondebate #ElectionResults2019 #GE19 #GetBrexitDone

— Team ES Racing.com (@TeamESRacing) December 13, 2019