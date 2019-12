Komentarz Sommera ws. wyborów w Wielkiej Brytanii. „Zrównają nas z ziemią. Czas na POLEXIT”

Prognozy oparte o badania exit polls są dla konserwatystów lepsze niż przewidywały wszystkie przedwyborcze sondaże. Wynika z nich, że osiągnęli oni najlepszy wynik od czasu ostatniego zwycięstwa Margaret Thatcher w 1987 r.

Conservatives win overall majority in 2019 UK general election, passing threshold of 326 seats, with more seats yet to declare #BBCElection #GE2019 https://t.co/KV6XxHEREW pic.twitter.com/BfFGazsI83

Zwycięstwo konserwatystów oznacza, że Brexit w wyznaczonym terminie (31 stycznia) można uznać za przesądzony.

Tomasz Sommer (47 l.) skomentował wynik wyborów na swoim Twitterze. O to, co o tym wszystkim myśli redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”:

„Premier Johnson wygrał i brexit stanie się faktem. Jaka z tego nauka? Jeśli umowa handlowa, jaką podpiszą z UE Brytyjczycy będzie ok., a tak zapewne będzie, to czas rozpocząć polexit. Inaczej lewacy i klimatyści zrównają Polskę z ziemią. Dla dobra niemieckiego przemysłu” – napisał.

Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn, odpowiadając na wezwania swoich wyborców, zapowiedział, że nie poprowadzi laburzystów w następnej kampanii.

– Oczywiście jest to bardzo rozczarowująca noc dla partii. Ale chcę to powiedzieć – w kampanii wyborczej przedstawiliśmy manifest nadziei. Jednak brexit tak spolaryzował debatę, że przysłonił większą część normalnych debat politycznych – powiedział Corbyn.

I promised @UKLabour would run the biggest people powered campaign our country has ever seen.

And you, our members and supporters, have done just that.

You're the heart of our party, and you have campaigned tirelessly to win so we can a build a fairer country.

I thank you all. pic.twitter.com/Pic0pw9FCU

— Jeremy Corbyn | Vote today 🌹 (@jeremycorbyn) December 12, 2019