„Lista Hańby”. Konfederacja przypomina przedwyborcze deklaracje posłów z klubu PiS

Konfederacja przypomniała przedwyborcze deklaracje siedmiu posłów Solidarnej Polski. Zasiadający w klubie parlamentarnym PiS posłowie znów oszukali swoich wyborców głosując za podniesieniem akcyzy.

7 posłów z Solidarnej Polski walcząc o głosy podpisało przed ostatnimi wyborami do Sejmu specjalną deklarację. Twierdzili w niej, iż nie zagłosują za podniesieniem podatków. Wbrew wcześniejszym deklaracjom wszyscy zrobili to już dwa razy.

Przy okazji piątkowego głosowania w sprawie podniesienia akcyzy Konfederacja opublikowała „Listę hańby”. Znaleźli się na niej Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Dariusz Olszewski, Jacek Ozdoba, Piotr Sak i Aleksandra Szczudło. Podnieśli oni rękę za podniesieniem akcyzy, czyli oszukali bezczelnie swoich wyborców.

Konfederacja konsekwentnie przypomina o złamaniu wyborczych obietnic przez polityków Solidarnej Polski. Jako pierwszy upublicznił ten fakt Konrad Berkowicz.

– Czy Zjednoczona Prawica ukara tych posłów za publiczne wyborcze oszustwo wyborców? – dopytywał w telewizyjnym studio.

Oczywiście do niczego takiego nie doszło gdyż nie jest to pierwszy przypadek gdy posłowie tzw. Zjednoczonej Prawicy co innego mówią, a co innego robią.

Oto LISTA HAŃBY posłów z klubu PiS, którzy podczas kampanii podpisali deklarację, że nigdy nie zagłosują za podwyżką podatków i zagłosowali za podwyżką podatku akcyzowego: Sebastian Kaleta

Jan Kanthak

Janusz Kowalski

Dariusz Olszewski

Jacek Ozdoba

Piotr Sak

Aleksandra Szczudło pic.twitter.com/O1TyLmrhf0 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) 21 grudnia 2019