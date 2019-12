Microsoft usunął czapkę Mikołaja, bo „Boże Narodzenie kosztowało życie miliony Żydów”!

Microsoft dostał zgłoszenie od norweskiego Żyda nietypowe zgłoszenie dotyczące pakietu programistycznego Visual Studio. Przeszkadzała mu ikonka czapki Mikołaja, ponieważ – jego zdaniem – Boże Narodzenie „kosztowało życie miliony Żydów”. Ikonkę usunięto i przeproszono za jej umieszczenie.

Visual Studio to pakiet programistyczny od Microsoft. Jest wykorzystywany na całym świecie przez programistów do tworzenia oprogramowania w Visual C++, Visual Basic i innych językach.

Żyda z Norwegii oburzył fakt, że opcjach ustawiono na jednej z ikonek czapkę Mikołaja.

– Czapka Świętego Mikołaja to wciskanie religii które bardzo mnie obraża, a oprócz tego święta kosztowały życie miliony Żydów przez stulecia, a gdyby tego było jeszcze mało, wpychanie religijnych symboli jako część aktualizacji jest nieakceptowalne. Proszę o natychmiastowe usunięcie z najwyższym priorytetem. Dla mnie jest to równie obraźliwe jak swastyka – napisał Christian-Schiffer.

Microsoft, zamiast zignorować absurdalne i roszczeniowe pretensje, przyjął zgłoszenie. Czapka została usunięta, zaś użytkownik przeproszony.

– Christian-Schiffer bardzo nam przykro, że uraziliśmy cię i innych użytkowników. Usuniemy Czapkę Mikołaja – odpowiedziano.

Pojawiło się mnóstwo krytycznych wobec norweskiego Żyda jak i samego Microsoftu komentarzy. Administracja zamknęła jednak temat. Szybko powstały nowe wątki, które administracja także zamyka, lecz najwyraźniej nie nadąża z nimi.

Swoją drogą co trzeba mieć w głowie, by widzieć w czerwonej czapce Mikołaja swastykę?

Źródło: github.com