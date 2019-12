Pastor Chojecki się wścieknie! Kim jest „były ksiądz Jerzy”? Internauci prowadzą śledztwo w tej sprawie

Pastor Paweł Chojecki na antenie swojej internetowej telewizji „Idź Pod Prąd” promuje „byłego księdza Jerzego”. Rzekomo były kapłan atakuje religię katolicką. Teraz jednak pastor Chojecki może mieć problem, ponieważ grupa internautów postanowiła rozpocząć śledztwo w sprawie rzekomego „byłego księdza”.

Pastor Chojecki wraz z córkami prowadzi telewizję internetową „Idź Pod Prąd”. Znany jest z agresywnych, antyklerykalnych wypowiedzi oraz potężnego mieszania religii z polityką. Swego czasu zrobił nawet akcję „Murem za Macierewiczem”.

Twarzą telewizji IPP był swego czasu Marian Kowalski. Według podawanych przez IPP wcześniej informacji, dostawał sute wynagrodzenie każdego miesiąca za występy.

Kim jest „były ksiądz”?

Teraz grupa internautów, która przygląda się działaniom pastora Chojeckiego i jego córek zamierza zająć się namierzeniem nowej gwiazdy kanału. Chodzi o „byłego księdza Jerzego”, który regularnie atakuje Kościół katolicki u pastora.

– Wraz z blogiem Idź Pan Stąd próbujemy ustalić personalia tzw. „Byłego Księdza Jerzego vel Stefana”. Bo, że nie nazywa się Jerzy Pawłowski to już wiemy. Że jest Kapłan posługujący się tymi danymi (zresztą wspaniały człowiek) – też wiemy. Ale kim naprawdę jest oszust od oszusta? – czytamy na facebookowym profilu „STOP sekcie Chojeckiego”.

Wspomniany Klub Idź Pan Stąd – będący oczywistą satyrą z Klubu Idź Pod Prąd – to blog w popularnym serwisie „tumblr”.

– Od kilku miesięcy w programach sekty Chojeckiego występuje pewna podejrzana postać, nazywająca siebie “byłym księdzem Jerzym”. Przedstawiany on jest jako katolicki ksiądz, który “nawrócił się” i związał z lubelską sektą. Jego zadaniem jest opluwanie katolicyzmu na modłę guru Pawła Chojeckiego – napisano na blogu.

– O człowieku tym wiadomo niewiele, a to co mówi, świadczy o bardzo niewielkiej wiedzy teologicznej, stąd nasuwają się uzasadnione podejrzenia, że jest on, promowaną przez Chojeckiego, fałszywką – zaznaczono.

Kolejne wątpliwości to fakt, że nie wiadomo, skąd pochodzi ani gdzie rzekomo pełnił posługę.

Apel o pomoc

– Jest to ktoś, kto w sekcie ma odgrywać rolę autorytetu odciągającego ludzi od katolicyzmu. Taki ktoś powinien więc być osobą wiarygodną, przedstawioną z imienia i nazwiska a tymczasem z jego prawdziwego profilu na portalu facebbok wyłaniają nam się następujące informacje: “były ksiądz Jerzy” występował niegdyś jako “były ksiądz Stefan” (z niewiadomych powodów zmienił swoje internetowe imię), natomiast w polu “edukcja” wpisaną ma zasadniczą szkołę zawodową, choć jak wiadomo, aby być księdzem musiał skończyć seminarium duchowne – podkreślają autorzy.

– Jeśli ktokolwiek ma pomysł w jaki sposób można ustalić prawdziwe personalia tego osobnika, jego miejsce zamieszkania (miejscowość) lub parafię, w której rzekomo odbywał posługę kapłańską, jakikolwiek trop, który pozwoliłby sprawdzić czy mamy do czynienia z faktycznym księdzem czy podstawionym przez Chojeckiego oszustem, proszę o kontakt – apeluje autor bloga „Klub Idź Pan Stąd”.