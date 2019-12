Kaja Godek twierdzi, że wniosek w sprawie ochrony życia zaszkodzi ochronie życia

119 posłów z różnych partii politycznych złożyło dziś wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności z konstytucją przesłanki eugenicznej. Tymczasem Kaja Godek i Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina próbują przekonywać, że… to zaszkodzi sprawie ochrony życia w Polsce.

– Dziś złożyliśmy wniosek do @TK_GOV_PL ws. stwierdzenia niekonstytucyjności aborcji eugenicznej. Wniosek podpisało 119 posłów z różnych partii – napisał na Twitterze poseł PiS Piotr Uściński. Podpisało się pod nim 119 posłów.

Krzysztof Bosak podkreślił, że „pod wnioskiem podpisało się 100% posłów @KONFEDERACJA_ i mniej niż połowa posłów @pisorgpl”.

Co ciekawe, Kaja Godek i jej środowisko nie jest zadowolone z tego faktu. Przekonują, że… posłuży to do „hamowania prac legislacyjnych nad ochroną życia w Sejmie”.

– Posłowie wbrew apelom obrońców życia złożyli znów wniosek nt. aborcji do TK. Wniosek pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu hamować uchwalenie #ZatrzymajAborcję, a orzeczenia TK nie będzie. Fatalny ruch @bwroblewski i @PiotrUscinski i innych z @pisorgpl i @KONFEDERACJA_ – przekonuje na Twitterze Krzysztof Kasprzak z zarządu fundacji Życie i Rodzina.

Należy podkreślić, że „obrońcami życia” przywołanymi przez Kasprzaka jest wyłącznie środowisko Kai Godek. Podobnych apeli nie wystosowywały ani Fundacja Pro – Prawo do Życia, ani Bractwo Małych Stópek ani inne organizacje zajmujące się ochroną życia nienarodzonych dzieci.

Zemsta?

Wcześniej środowisko Kai Godek zaangażowane było w działania polityczne w ramach Konfederacji. W ramach kampanii do unioparlamentu w słusznych słowach krytykowała inne ugrupowania przedstawiające się jako „prawicowe” za socjalizm w podejściu do gospodarki.

Potem jednak Kaja Godek odeszła z Konfederacji i zaczęła krytykować niedawnych sprzymierzeńców. Wystąpiła m.in. z Markiem Jurkiem z Prawicy Rzeczypospolitej na konferencji, na której mówiono o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Do wspólnego startu jednak nie doszło.

Potem, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, ciepło wypowiadała się o części posłów PiS.

Dwie niezależne od siebie drogi

Artur Stelmasiak z „Niedzieli” w odniesieniu do uwag ŻiR stwierdził, że „te dwie drogi [Zatrzymaj aborcję oraz wniosek do TK – red. nczas] powinny być niezależne od siebie”.

– Nie generujmy jałowych sporów po stronie obrońców życia – podsumował Stelmasiak.

Dziś złożyliśmy wniosek do @TK_GOV_PL ws. stwierdzenia niekonstytucyjności aborcji eugenicznej. Wniosek podpisało 119 posłów z różnych partii. Błogosławionych Świąt! pic.twitter.com/3EdZkPHpT4 — Piotr Uściński (@PiotrUscinski) December 23, 2019

Pod wnioskiem podpisało się 100% posłów @KONFEDERACJA_ i mniej niż połowa posłów @pisorgpl https://t.co/rb8uLL9gII — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) December 23, 2019

Posłowie Bartłomiej Wróblewski i Piotr Uściński z PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. stwierdzenia zgodności z Konst. przesłanki eugenicznej. Wniosek podpisało 119 posłów z różnych partii #aborcja pic.twitter.com/rhb8WLrzhs — Łukasz Kasper (@lukasz_kasper) December 23, 2019

Przestrzegaliśmy, że jest to działanie pozornie dobre, w rzeczywistości wniosek będzie użyty jako blokada legislacji #ZatrzymajAborcję. Pod wnioskiem podpisy m/in PiS i Konfederacji. Wniosek zaszkodzi ochronie życia. — Fundacja Życie i Rodzina (@Zycie_i_Rodzina) December 23, 2019

Jarosław Kaczyński lubi to! Będzie mu łatwiej hamować prace legislacyjne nad ochroną życia w Sejmie. — Fundacja Życie i Rodzina (@Zycie_i_Rodzina) December 23, 2019

Zła wiadomość: posłowie wbrew apelom obrońców życia złożyli znów wniosek nt. aborcji do TK. Wniosek pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu hamować uchwalenie #ZatrzymajAborcję, a orzeczenia TK nie będzie. Fatalny ruch @bwroblewski i @PiotrUscinski i innych z @pisorgpl i @KONFEDERACJA_. pic.twitter.com/PqCkF35D8d — Krzysztof Kasprzak (@KrzyKasprzak) December 23, 2019

Te dwie drogi powinny być niezależne od siebie . Poseł @PiotrUscinski o tym dziś mówił. Nie generujmy jałowych sporów po stronie obrońców życia. — Artur Stelmasiak (@ArturStelmasiak) December 23, 2019