Kosmiczny Starliner wylądował na poligonie w Meksyku. „Misja zakończyła się niepowodzeniem” [VIDEO]

Starliner wylądował na poliginie White Sands w Nowym Meksyku. Po raz pierwszy w historii amerykańskich lotów kosmicznych lądowanie kapsuła opadła na ziemię a nie do morza.

Mimo tego pierwsza misja Starlinera zakończyła się niepowodzeniem. Statek nie doleciał do stacji orbitalnej ISS.

Kapsuła wylądowała na poligonie White Sands w Nowym Meksyku o 7.57 czasu miejscowego. Było to miękkie lądowanie, przy pomocy spadochronów i poduszek powietrznych.

The @BoeingSpace #Starliner spacecraft completed the first touchdown on land of a human-rated space capsule in U.S. history today at 7:58am ET. Read more… https://t.co/JHvKyWxXqy pic.twitter.com/r8lU3STBWB

Landing and recovery teams are reporting that #Starliner is in good shape after completing 33 orbits of the Earth and a successful landing at 7:58am ET that helps set the stage for future crewed landings at the same site. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/iT3zU6WdT4

— NASA (@NASA) December 22, 2019