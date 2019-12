Zbigniew Stonoga ujawnia kolejnego pedofila! To ksiądz z Jedliny-Zdrój. „Mieszkańcy chcą samosądu”

Zbigniew Stonoga ujawnił wizerunek księdza z województwa dolnośląskiego. Przedsiębiorca korespondował z nim podszywając się pod nastoletniego chłopca. Ten w odpowiedzi wysłał mu zdjęcia, za które może pójść siedzieć.

O namierzeniu pedofila Zbigniew Stonoga poinformował w południe.

– Od pięciu godzin jako 11 letnie dziecko- uczeń Ks Pawła M. z Jedliny Zdroju piszę z nim i umawiam się na spotkanie, dostaję obrzydliwe nagie zdjęcia księdza.Świdnicka Kuria nie ma czasu na interwencję.Rodzice chcą samosądu. Informacja do kurii zabieracie to zwierze do 16 z parafii albo o 17 cała Polska zobaczy dewianta nago – zapowiedział po godz. 12 Zbigniew Stonoga.

Ksiądz jednak najwyraźniej nie zniknął. Po godz. 19.30 Stonoga na swoim Facebooku napisał, że „na mojej stronie reklama księdza z Jedliny Zdrój”.

Po wejściu na stronę widzimy dwa zdjęcia osoby podpisanej jako ks. Paweł M. [nazwisko ocenzurowane przez redakcję]. Zdjęcia wykonał najpewniej sam w łazience. Na obydwu jest bez odzieży, z czego na drugim widać wyraźnie genitalia.

Jedlina-Zdrój to miasteczko uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim. Mieszka w nim około 5 tys. osób.

Przypominamy, że niedawno Stonoga ujawnił księdza-pedofila z Czech, który przyjechał na spotkanie z rzekomym nieletnim w Polsce. Oficjalnie stanowisko wówczas zajęła czeska kuria.

