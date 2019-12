Brytyjski alko-nazista na pokładzie samolotu z Warszawy. Zatrzymała go policja [VIDEO]

Mężczyzna z Wielkiej Brytanii został zatrzymany przez policję. Podpity pasażer „hajlował” i obrażał pasażerów w samolocie.

Pasażerowie samolotu z Warszawy do Liverpoolu nagrali Brytyjczyka, który w trakcie podróży poniżał obecnych na pokładzie. Mężczyzna „hajlował” i nazywał współpasażerów „czarnuchami” oraz „podludźmi”.

Awanturnik okazał się mieszkańcem Lancashire, który studiuje medycynę w Warszawie.

– Oburzyło mnie to, co zobaczyłem. Jako polskiego obywatela takie rzeczy bardzo mnie złoszczą. To absolutnie podłe – powiedział tabloidowi „Daily Mail” mężczyzna, który zarejestrował brytyjskiego nazistę.

27-latka zatrzymała policja na lotnisku w Liverpoolu. Funkcjonariusza nagrodzono brawami.

W rezultacie mężczyźnie grozi odpowiedzialność za nękanie na tle rasistowskim oraz za wejście na pokład samolotu pod wpływem alkoholu.

Po ujawnieniu nagrania linie lotnicze Wizz Air wydały oświadczenie. – W Wizz Air bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi jest priorytetem i mamy politykę zero tolerancji dla obraźliwych zachowań jakiegokolwiek typu – poinformował przewoźnik.

Źródło: Gazeta.pl