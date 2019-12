Prowokatorzy czy wariaci? Kim są neonaziści z Warszawy, którzy zaatakowali w centrum? [VIDEO]

Neonaziści, którzy zaatakowali pacyfistów w Warszawie, zostali zatrzymani. Czy trzech mężczyzn z słynnego nagrania to prowokatorzy?

W Warszawie neonaziści zaatakowali pacyfistów, którzy rozdawali jedzenie ubogim. Do zajścia doszło obok punktu, w którym podpisy zbierają przeciwnicy ustawy 447.

Do zajścia doszło przed wejściem do metra Centrum 22 grudnia. Wówczas jedzenie ubogim rozdawali pacyfiści z organizacji Food Not Bombs.

W pewnym momencie rozdających jedzenie zaatakowało trzech mężczyzn. Na nagraniu umieszczonym na koncie FNB na Facebooku widać m.in. jak niszczą im baner. – Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano – podali na Facebooku działacze.

– Chłopcy agresywnie mówili, że pomagamy nierobom i nieudacznikom oraz, że oni kochają wojnę i Hitlera (sic!) dlatego są przeciwni naszej akcji. Następnie przeszli do czynów. Zaatakowani zostali również przypadkowi przechodnie. Pobity i zagazowany został mężczyzna, który zareagował na to jak neo-naziści zaczepiali ludzi i hajlowali w metrze – napisali w swoim poście działacze Food Not Bombs.

22 grudnia policja zatrzymała pierwszego z neonazistów. Okazał się nim 16-latek.

Policjanci już w niedzielę zatrzymali w tej sprawie szesnastolatka. Trafił w ręce funkcjonariuszy zajmujących się sprawami nieletnich. Dzisiaj policjanci zatrzymali drugiego z nich – 22-latka. Policja ustaliła też dane trzeciego napastnika.

Nie brakuje jednak podejrzeń, że tych trzech neonazistów było prowokatorami. Na pewno nikt przy zdrowych zmysłach, by się tak nie zachowywał.

Poza tym, w miejscu, do którego doszło do ataku neonazistów, niemal codziennie stoją przeciwnicy ustawy 447, zbierający podpisy. Internauci mają w tej sprawie wiele wątpliwości, dlatego na Twitterze wielu z nich pisze wprost, że to mogła być prowokacja.

Oczywiście nikt nie wyklucza, że to po prostu jacyś kretyni.

