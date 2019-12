Janina Ochojska odlatuje! Donosi na abp. Marka Jędraszewskiego… Grecie Thunberg

Abp Marek Jędraszewski jest jedną z najbardziej wyrazistych twarzy polskiego Kościoła. Metropolita krakowski wypowiedział się ostatnio na temat ochrony klimatu.

– To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii. (…) To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki, to coś, co się nam narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – powiedział hierarcha dla Telewizji Republika.

Słowa te spotkały się z silną reakcją środowisk związanych z ochroną klimatu. Oczywiście znaleźli się i donosiciele. Janina Ochojska odleciała i doniosła na arcybiskupa do samej ekowagarowiczki Grety Thunberg.

– Droga Greto, wspieram twoją aktywność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup z Krakowa Jędraszewski uważa, że jesteś zmanipulowaną osobą, która zaprzecza Biblii — napisała europosłanka Koalicji Obywatelskiej na Twitterze.

Słowa Ochojskiej spotkały się z wieloma komentarzami ze strony internautów, przede wszystkim krytycznych dla ich autorki. Po zamieszczonych przez nich wpisach można sądzić, że ich zdaniem Janina Ochojska odlatuje.

Dear Greta, I support your activity, but, imagine you that archbishop from Cracow #Jedraszewski considers you as a manipulated person who denies the Bible. Although God said: "make the earth a subject", not "let us destroy it". Good luck. We have a lot to change :) https://t.co/11IkK5TQoG

— Janina Ochojska (@JaninaOchojska) December 25, 2019