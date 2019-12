Kim jest Jonny Daniels? Jego krewny jest belgijskim posłem, którego oskarżono o szpiegostwo na rzecz Izraela

Jonny Daniels oburzył się oskarżeniem lewicowego dziennika wobec jednego z belgijskich parlamentarzystów o szpiegostwo na rzecz Izraela. Ujawnił przy tym, że istnieje pokrewieństwo tegoż posła z Danielsem.

– Redaktor naczelny belgijskiego lewicowego dziennika, skazanego w lipcu ubiegłego roku za artykuł obrażający Żydów za ich „brzydkie nosy”, w tym tygodniu oskarżył żydowskiego członka parlamentu tego kraju o szpiegowanie na rzecz Izraela – informuje „Algemeiner” na Twitterze.

Bart Eeckhout, redaktor naczelny „De Morgen” napisał, że Michael Freilich, belgijski poseł o żydowskim pochodzeniu jest tak naprawdę agentem Izraela. Odniósł się do filmu, który opublikowało biuro posła. Widzimy na nim, jak dwóch posłów spotyka się z propalestyńskimi adwokatami.

Eeckhout porównał sytuację do działania szpiegowskiego. – Ten pierwszy byłby amatorski, drugi jednak pachnie szpiegostwem – czytamy w artykule.

Freilich nie jest obywatelem Izraela. Zaprzeczył doniesieniom „De Morgen”.

Informację redaktora naczelnego skomentował m.in. Jonny Daniels. Ujawnił przy tym – czego chociażby skrajnie propisowskie wpolityce.pl nie podało, skracając cytowaną wypowiedź – że polityk ten jest z nim spokrewniony!

– To jest nowy antysemityzm. To zarzut podwójnej lojalności. Znam Michaela osobiście, jesteśmy też rodziną, to jest ktoś, komu bardzo zależy na Belgii i zaangażował się w politykę, by coś zmienić, a wzmianka, że jest kimś więcej, niż patriotą, to obelga – napisał na Twitterze Jonny Daniels.

Z kim jeszcze jest spokrewniony „polski” Żyd?

