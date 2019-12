Macierewicz ostro o atakach na abp Jędraszewskiego. „Robienie z ekologii bożka jest szaleństwem”

Antoni Macierewicz w ostrych słowach skomentował, medialny atak którego ofiarą padł abp Marek Jędraszewski. „Ekologia stała się bożkiem którego nie wolno krytykować”.

Były minister obrony Antoni Macierewicz w Polskim Radiu 24 wypowiedział się na temat medialnych ataków na abp Marek Jędraszewskiego. Powodem była ekologia.

– Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne (…) to coś co się narzuca. A ta aktywistka Greta Thunberg staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – powiedział krakowski metropolita abp Marek Jędraszewski.

Te słowa wzburzyły lewicowe środowiska, które zaciekle zaatakowały arcybiskupa. O jego słowach wypowiedział sie w Radio Polska 24 Antoni Macierewicz.

– To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii. Począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – powiedział Antoni Macierewicz.

– Jednak robienie z ekologii ideologii lub jakiegoś bożka, którego w żaden sposób nie można krytykować, jest jakimś nowym szaleństwem – dodał.