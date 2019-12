Dwóch pracowników restauracji Sunderland zgwałciło kobietę. Brytyjski sąd pozwolił im jednak spędzić Święta w domu z rodzinami. Sęk w tym, że obaj przestępcy są muzułmanami i nie obchodzą Bożego Narodzenia.

21-letni Najirul Miah i rok starszy Syed Ahmed czaili się w centrum miasta, wypatrując ofiary. Sprawcy zaatakowali kobietę, która wsiadła z nimi do srebrnego samochodu. Brytyjski sąd pozwolił im jednak spędzić święta, których nie obchodzą, w domach.

Według sądu w Newcastle, kobieta zaproponowała, że zapłaci mężczyznom za odwiezienie jej do domu. Nie mogła bowiem znaleźć żadnej taksówki. Sądziła natomiast, że auto, które podjechało, było nielicencjonowaną taksówką. Wcześniej bawiła się na zakrapianej imprezie, zgubiła przyjaciela i rozładowała baterię w telefonie.

– Z przodu siedziało dwóch mężczyzn. Oczywiście, gdybym nie była pijana, pomyślałabym dwa razy – zeznała kobieta.

Jak dodała, gdy tylko usadowiła się na tylnym siedzeniu, poczuła się „zastraszona”. Mężczyźni mówili jej, że nie ma tyle pieniędzy, aby opłacić drogę do domu. Oddała więc całą torebkę. Sprawcy stwierdzili, że będzie musiała zapłacić, wykonując usługi seksualne.

Mężczyźni odwieźli ofiarę na opuszczoną ulicę w Hendon, a następnie ją zgwałcili. Sprawcy mieli potraktować ją jak „kawałek mięsa”, a następnie „rzucić na ziemię, jak śmieci”, wiele kilometrów od domu. Następnie odjechali. Przez około 25 minut pukała do drzwi okolicznych domów, żeby uzyskać pomoc.

W czasie napaści muzułmanie mówili kobiecie, że „musi to zrobić”, ma „być dobrą kobietą” i „robić, co jej mówią”. Do zdarzenia doszło 10 kwietnia 2016 roku.

Miah zaprzecza dwóm oskarżeniom o gwałt i napaści seksualnej. Ahmed natomiast nie przyznaje się do zarzutu gwałtu i kradzieży.

Do tej pory odbyły się trzy rozprawy. Pierwsza zakończyła się zawieszeniem ławy przysięgłych, a drugą wstrzymano z przyczyn prawnych. Za trzecim razem Miah nie został uznany winnym gwałtu. Oskarżonych skazano natomiast za wszelkie inne przestępstwa.

Święta w domu

Sędzia Sarah Mallett odroczyła wydanie wyroku do lutego. Zezwoliła także gwałcicielom na warunkowe zwolnienie za kaucją ze względu na okres świąteczny. Wpisano ich tylko do rejestru przestępców seksualnych.

Mężczyznom nakazano oddanie paszportów oraz zakaz kontaktów z ofiarą. Ponadto mieli także przestrzegać godziny policyjnej, jako warunku zwolnienia za kaucją. Sędzia przyznała, że jest gotowa „opóźnić nieuchronny wyrok więzienia”. Spodziewa się, że oskarżeni „przyjdą po wyrok 7 lutego”. W przeciwnym razie wyrok będzie dłuższy.

– Jest to sprawa, w której oskarżeni faktycznie zaparkowali w tym miejscu, aby atakować pijane i bezbronne kobiety, aby wykorzystać ich bezbronność i popełnić wobec nich przestępstwa seksualne – mówił prokurator Paul Cleasby.

Podczas przesłuchań mężczyźni twierdzili, że to ich ofiara zaproponowała usługi seksualne, w zamian za odwiezienie jej do domu.

Źródło: sunderlandecho.com/Twitter