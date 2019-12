O. Rydzyk mocno po stronie abpa Jędraszewskiego. „Tutaj widać argument siły, a nie siłę argumentu”

Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się do zażartej krytyki lewicowych środowisk względem abpa Marka Jędraszewskiego. „Tutaj widać argument siły, a nie siłę argumentu” – stwierdził założyciel „Radia Maryja”.

Przypomnijmy, że metropolita krakowski został zapytany w Telewizji Republika o ekologizm i wypowiedzi Grety Thunberg. Arcybiskup Jędraszewski wprost stwierdził, że „stoi on w sprzeczności z nauką Kościoła katolickiego”.

Jak tłumaczył, nawiązując do manifestu opublikowanego przez nastoletnią Gretę Thunberg:

– Można to skwitować jedną rzeczą: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, w jakiejś mierze klasowego, a właściwie płciowego i w imię równości trzeba zerwać z tą tradycją, która jest tradycją judeochrześcijańską.

Duchowny wprost porównał szwedzką nastolatkę do nowego bożka.

– To nie jest tylko kwestia, że jest jakaś postać nastolatki czy kogoś innego, kto takie poglądy głosi, a inni się mniej lub bardziej zgadzają. Nie, to jest narzucane, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich wszystkich sił politycznych, społecznych.

Wypowiedź duchownego rozwścieczyła lewicowe środowiska, z tego powodu na duchownego wylała się wulgarna fala hejtu. W obronę arcybiskupa wziął na antenie Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

– Tutaj widać argument siły, a nie siłę argumentu. Argument siły, przemocy w słowach, w znieważaniu, w rozbudzaniu nienawiści. To są argumenty działaczy jakichś systemów totalitarnych; ludzi, którzy niszczą porządek. Takie argumenty mieli rewolucjoniści, czy to z rewolucji październikowej czy z rewolucji francuskiej – powiedział Rydzyk.

Założyciel „Radia Maryja„, po raz kolejny podkreśla, że abp Jędraszewski jest „człowiekiem niezwykle wykształconym”.

– Jest profesorem belwederskim; z tego co wiem, zdobywał dyplomy naukowe z największymi wyróżnieniami. Przede wszystkim w Rzymie, ze złotymi medalami jak rzadko kto i zna się na rzeczy. Każde jego zdanie to jest duża mądrość. Jakie kwalifikacje mają ci, którzy tak uderzają w księdza arcybiskupa? – zadał pytanie retoryczne o. Rydzyk.

Źródło: Super Express/ Radio Maryja