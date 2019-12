ŚWIĄTECZNY HIT INTERNETU! Czarnoskóry ksiądz przebrany w tradycyjny strój śpiewa góralską kolędę [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie w jednej z parafii w Chicago, gdzie odbywało się kolędowanie dla Polonii. W pewnym momencie wszedł murzyn z ciupagą i w góralskim stroju. Śpiewa góralską kolędę i wychodzi mu to naprawdę dobrze!

Z opisu filmu użytkownika ntdc dowiadujemy się, że było to śpiewanie kolęd w Wigilię w jednej z parafii w Chicago dla Polonii.

Na nagraniu widzimy czarnoskórego mężczyznę, który prawdopodobnie jest księdzem. Co ciekawe, jest w stroju góralskim i trzyma ciupagę.

Ale to nie wszystko. Śpiewa góralską kolędę „Oj maluśki”. Co niesamowite, wychodzi mu to naprawdę świetnie!

– Nagranie powstało prawdopodobnie w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Cicero w stanie Illinois. W Wigilię odbył się tam koncert kolęd. Publiczność na występ mężczyzny reaguje bardzo entuzjastycznie. W pewnym momencie pada nawet żartobliwe stwierdzenie, że śpiewa to „góral z Czarnego Dunajca” – pisze jeden z internautów na „Wykopie”.