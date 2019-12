Donald Trump zabrał głos w sprawie ataku na ambasadę USA w Bagdadzie

Donald Trump zabrał głos w sprawia trwającego wciąż ataku na amerykańska ambasadę w Bagdadzie.

Napisał na Twitterze, że to Iran zabił amerykańskiego kontraktora, a teraz stoi za atakiem na amerykańską ambasadę w Bagdadzie.

Zagroził też, że to Iran będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Amerykański prezydent przypomniał także władzom Iraku, że zgodnie z obowiązującymi zasadami powinny chronić amerykańską placówkę.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019