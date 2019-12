Jarosław Bieniuk stanie przed sądem. Grozi mu wieloletnie więzienie

Mąż zmarłej Anny Przybylskiej Jarosław Bieniuk stanie przed sądem. Chodzi o posiadanie i udzielenie narkotyków. Grozi mu nawet 3 lata więzienia.

Jarosław Bieniuk stanie przed sądem. Nie chodzi jednak o gwałt, o który oskarżyła go modelka Sylwia Sz., a o udzielenie narkotyków.

Jak potwierdziła Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, akt oskarżenia w tym zakresie trafił już do sądu. Bieniukowi grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Afera wokół męża nieżyjącej już Anny Przybylskiej wybuchła w kwietniu 2019 r. Wówczas to była modelka Sylwia Sz. oskarżyła go o gwałt. Bieniuk trafił nawet do aresztu, z którego wyszedł za poręczeniem majątkowym w wysokości 20 tys. zł.

Prokuratura nie postawiła jednak byłemu piłkarzowi zarzutu o gwałt, a o udostępnienie narkotyków. We krwi Sylwii Sz. wykryto bowiem obecność kokainy.

Źródło: wp.pl