Rok 2020 już się zaczął. Fajerwerki wystrzeliły w Kiribati, Nowej Zelandii i Australii. Kto następny?

Najwcześniej Nowy Rok witali obywatele Republiki Kiribati, wysp położonych na Oceanie Spokojnym. Korki od szampanów wystrzeliły tam już o godzinie 11 czasu polskiego.

Godzinę później nadejście Nowego Roku świętowała Nowa Zelandia. O 14 czasu polskiego z kolei życzenia składali sobie mieszkańcy Australii.

TNG Tech Solutions’ team wishes this year comes to a conclusion it also ends all of the issues and attracts all of the success and happiness for you and your family. Happy New Year 2020! #happynewyear #2020 #celebrations #newyear2020 #hamilton #newzeland #tngtechsolutions #wishes pic.twitter.com/w2CSfgojNl

O 16 Nowy Rok witają w Japonii, o 17 w Chinach, a o 18 w Tajlandii. Dwie godziny przed północą w Warszawie, fajerwerki wystrzelą w Moskwie i europejskiej części Rosji.

Wraz z całą Polską świętują prawie wszystkie kraje w Europie. Wyjątkami są jednak m.in. Ukraina, Rumunia, Bułgaria czy Mołdawia (godzinę wcześniej) oraz Wielka Brytania i Portugalia (godzinę później).

3 w nocy czasu polskiego to północ w Brazylii i huczna impreza na słynnej Copacabanie. Co roku bierze w niej udział ponad 2 mln osób.

W kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych są aż cztery strefy czasowe, stąd mieszkańcy USA o różnych porach świętują nadejście Nowego Roku. Najwcześniej w Nowym Jorku (godz. 6 czasu polskiego), następnie w Chicago (7.00), Denver (8.00) i Los Angeles (9.00).

Najpóźniej Nowy Rok, a co za tym idzie najpóźniej sylwestrowego kaca leczyć będą na Hawajach. Tam północ wybije o 11 czasu polskiego.

I Don't Want To Wait (For 2020)#NewYearsEveSongsAndMovies

I don't want to wait for my 2019 to be over

I want you to know right now it's 2020 for you😊

_#HappyNewYear2020, #Kiritimati, from California #CentralCoast 5000 km northeast of you, and 22 hours behind you. 😊🎉 pic.twitter.com/MM3EeQUqCZ

— Was That Comma-spastic Holly,,, (@wasthatholly) December 31, 2019