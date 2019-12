Xavier Messing o ataku Rosji na Polskę. „Robią z wami co chcą. Warszawa reprezentuje państwowy infantylizm”

Xavier Messing, międzynarodowy doradca instytucji wywiadowczych i kontrwywiadowczych skomentował atak Rosji na Polskę w kwestii II wojny światowej. Zdaniem eksperta, Rosja robi z Polską co chce i Warszawa reaguje dokładnie tak, jak chce tego Kreml.

– Nieprawdopodobna jest ta swoboda z jaką 🇷🇺 wciąga 🇵🇱 w pułapkę działań informacyjnych. Fachowo określa się to jako: budowanie potencjału reakcji, a dotyczy przeciwnika charakteryzującego się zawyżonym współczynnikiem reakcji. Pełna kontrola długofalowego procesu po stronie 🇷🇺 – napisał na Twitterze Xavier Messing.

– To elementarz operacyjny tego typu działań. Od zawsze mówiłem, że do dywersyjnych operacji psychologicznych Polska jest najbardziej kryteryjnym państwem ze wszystkich jakie analizowałem w tym kontekście – dodał Messing zaznaczając, że można to określić inaczej jako „państwowy infantylizm”.

– Czyli narracja Putina jest obliczona na wytworzenie w Polsce histerycznej reakcji na nią? – dopytał internauta o nicku „Dziennikowy”.

– Tak, chodzi o to by polska strona uznała słowa za walutę i oddała jakieś faktyczne dobro w zamian za tę „walutę” – wyjaśnił Radosław Krzysztof Czarnecki.

