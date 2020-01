Tęczowe szaleństwo rozpanoszyło się we Francji. Tym razem chodzi o chrzest. Biskup Joseph de Metz-Noblat z diecezji Langres w północno-wschodniej części kraju wystosował list do duchowieństwa. Hierarcha zawarł w nim nowe wytyczne dotyczące tego sakramentu. Zalecił, by stosować „neutralny płciowo” język w rejestracjach chrzcielnych oraz usunąć nawiązania do „matki” i „ojca”.

Biskup Joseph de Metz-Noblat wyjaśniał, czemu mają służyć zawarte w liście wytyczne. Mają one dostosować chrzest i „kościelną administrację do francuskiej administracji cywilnej, która prowadzi wojnę przeciwko używaniu słów ojciec i matka”.

„Sytuacja we Francji staje się coraz bardziej złożona. To sprawia, że pewne działania katolickie stają się trudne, w szczególności te dotyczące chrztu” – twierdził biskup.

Bp Joseph de Metz-Noblat uważa ponadto, że jego stanowisko uzasadniają przepisy prawa kanonicznego. Mówią one m.in., że nie można odmówić sakramentów „tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania”.

Francuski hierarcha podkreślał jednak, że „dzieci nie powinny być pokrzywdzone przez sytuację ich rodziców”. Jak dodał, „pewna liczba kancelarii napotkała problemy odnoszące się do tego, jaki rodzaj słownictwa powinien lub może być stosowany”.

Jednak cytowany przez „Church Militant” ekspert prawa kanonicznego ocenił, że w duchowny łamie przepisy Kodeksu prawa kanonicznego. „Żaden biskup nie ma władzy, by po prostu uwolnić swoich duszpasterzy od zastosowania się do kanonu 877 Kodeksu prawa kanonicznego” – wyjaśnił. Chodzi o zapisy nakładające obowiązek wpisania imion biologicznych rodziców chrzczonego dziecka. Regulują one także kwestie związane m.in. z chrztem dzieci niezamężnych matek.

Ponadto portal podkreślił, że takie stanowisko biskupa Langres to dostosowywanie się do roszczeń wysuwanych przez homozwiązki.

