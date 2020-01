Makabryczne odkrycie. W ścianie banku zamurowano zwłoki [FOTO]

Ciało odkryto w niedzielę w mieście Batley. To efekt nalotu policji. Funkcjonariusze przybyli na teren budynku przy Commercial Street. W przeszłości znajdował się tam Yorkshire Bank. Wówczas nie spodziewali się, że odkryją, iż w ścianie zamurowano zwłoki człowieka.

Policja otrzymała informację, że w budynku może dziać się coś, co wymaga interwencji. Rzecznik policji Batley potwierdziła, że w budynku zwłoki. Wstępne oględziny wykazały, że to najprawdopodobniej mężczyzna.

„Yahoo! News” podaje, że ciało zamurowano. Policja nie ujawniła jednak szczegółów makabrycznego znaleziska.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kim jest trup. Funkcjonariusze prowadzą obecnie postępowanie w tej sprawie.

– Trzy osoby zostały aresztowane pod zarzutem planowania morderstwa. Dwie zostały zwolnione w trakcie dochodzenia, a trzecia za kaucją – mówi rzecznik policji West Yorkshire.

Policja wcześniej otrzymała informacje z zespołu ds. zabójstw i dochodzeń. Na miejsce przybyły Jednostki Wsparcia Operacyjnego w białych garniturach sądowych i kamizelkach ochronnych. Obecnie służby otaczają budynek i nie pozwalają nikomu wejść do środka.

Najbliższe drogi zamknięto dla pojazdów do chwili obecnej.

